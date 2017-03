Drietal jaagt in Marathon Rotterdam op nationale barrière

Door Pim Bijl

2 uur en 10 minuten, het is voor Nederlanders een magische barrière op de marathon. Slechts drie Nederlanders wisten ooit de klassieke afstand sneller af te leggen. Nationaal recordhouder Kamiel Maase in 2007, Gerard Nijboer in 1980 en Michel Butter in 2012. De locatie? Amsterdam. Op zondag 9 april moet het ook in Rotterdam gebeuren, vinden Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Michel Butter.

De eerste twee kondigen hun aanval nu nadrukkelijk aan, terwijl Butter iets voorzichtiger is en het geen doel op zich noemt, maar ‘een langgekoesterde wens’. Vorig jaar ontbraken de drie nog om verschillende redenen in Rotterdam en bleef alleen Koen Raymaekers als nationale hoop over. Dit jaar heeft de organisatie zich verzekerd van deelname van de drie beste marathonlopers van dit moment. Bij de vrouwen is bovendien Ruth van der Meijden vastgelegd. Zij veroverde afgelopen jaar in Amsterdam de Nederlandse marathontitel in een persoonlijk record van 2.33.42.

Volledig scherm Michel Butter. © Pro shots

De primeur in de Maasstad van een tijd onder de 2 uur 10 minuten was in het verleden al tweemaal ontzettend dichtbij. Marti ten Kate liep er in 1989 zijn persoonlijk record van 2.10.04, Greg van Hest liep tien jaar later op de Coolsingel naar zijn toptijd van 2.10.05. Nageeye (27), Choukoud (30) en Butter (31) willen de barrière nu wel slechten. De organisatie heeft ze verzekerd van alle mogelijke ondersteuning bij de 37ste editie van de NN Marathon Rotterdam. Zo wordt rond hen een sterke groep tempomakers geformeerd.

Alle drie zouden ze er in staat toe moeten zijn. Butter voegde zich in 2012 al bij het selecte groepje, wilde daarna nog een sprong voorwaarts maken, maar joeg zijn lichaam over de grens en raakte ernstig geblesseerd. Hij miste in 2015 de olympische limiet op acht seconden, maar liet daar wel zien weer terug te zijn op niveau. Choukoud debuteerde in 2014 in Rotterdam op de marathon met een veelbelovende tijd van 2.10.52.

Bij Nageeye lijkt het een kwestie van tijd voordat hij een flinke hap van zijn marathontijd afsnoept. De in Somalië geboren loper boekt progressie en liep op de Spelen in Rio de Janeiro na een fraaie race naar een elfde plaats. Volgens manager Jos Hermens is het niet de vraag of Nageeye het nationale record van Maase gaat verbreken, maar wanneer.

Ranglijst marathon:

1. Kamiel Maase (2.08.21)

2. Gerard Nijboer (2.09.01)

3. Michel Butter (2.09.58)

4. Marti ten Kate (2.10.04)

5. Greg van Hest (2.10.05)

7. Abdi Nageeye (2.10.24)

10. Khalid Choukoud (2.10.52)