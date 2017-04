Dromen van alle vijf de Monumenten

Eigenlijk is het een onderwerp voor in de kroeg, met een stuk of tien trappisten achter je kiezen. Maar daarom is de vraag niet minder leuk: kan het? Is er een renner die in het huidige wielrennen alle vijf de Monumenten kan winnen?



Er schijnen mensen te bestaan die de Vijf Monumenten niet kunnen opdreunen (schaam je!), dus daarom eerst het rijtje: Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.



Koersen die al werden verreden toen er nog mammoeten tussen de kasseien graasden, koersen met zoveel prestige dat de winnaars ervan de rest van hun leven ontbijten met roze bubbeltjeschampagne. En nee, de Amstel Gold Race hoort niet in dat rijtje, hoe graag we dat in Nederland ook zouden willen. Vergeleken met de vijf diva's is de Gold Race een bakvis.



Slechts drie renners wonnen de Vijf Monumenten, alle drie Belgen: Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck en - uiteraard - Eddy Merckx. Maar die reden wel in lang vervlogen tijden. Het wielrennen is de afgelopen decennia in rap tempo gemondialiseerd. Na de val van het IJzeren Gordijn kwamen de Oostblokkers, daarna de Amerikanen, de Zuid-Amerikanen en de Aussies. En de afgelopen jaren verschijnen er ook meer en meer Aziaten en Afrikanen in het peloton.