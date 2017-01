Droomfinale Federer tegen Nadal op Australian Open

Nadal en Dimitrov vochten een onwerkelijk gevecht uit, waarbij de games soms minutenlang lang duurden en de kansen elk moment keerden. Nadat Nadal de eerste set had gewonnen, kwam de Bulgaar beter in zijn ritme. Tot 4-4 in de vijfde set ging het gelijk op, maar een break van de Spanjaard was het begin van het einde.



Door de zege van Nadal eindigt de Australian Open in een droomfinale. In 2011 stonden de rivalen van weleer voor het laatst tegenover elkaar in een grandslamfinale. Op Roland Garros won de Spanjaard toen in vier sets. Dat was ook het resultaat van hun eerste onderlinge eindstrijd op een grand slam, in 2006, eveneens in Parijs.



De balans tussen Nadal en Federer slaat uit in het voordeel van de Spaanse gravelspecialist. Hij won 23 van de onderlinge 34 duels. Desondanks bekende de 35-jarige Federer na zijn gewonnen halve finale tegen Stan Wawrinka dat hij Nadals grootste fan is en hoopte dat ze elkaar zouden treffen voor de eindstrijd. ,,Deze wedstrijd is groots. Hij is een fantastische strijder. We hebben gedenkwaardige partijen gespeeld door de jaren heen, het voelt een beetje onwerkelijk dat we hier nu weer tegen elkaar spelen.''



Een van die gedenkwaardige partijen tussen de Zwitser en de Spanjaard was de finale van Wimbledon in 2008. Die liep uit op een vijfsetter, waarbij de beslissende set met 9-7 naar Nadal ging. Niet veel later, op de Australian Open van 2009, kwam het opnieuw tot een vijfsetter en barstte Federer in huilen uit nadat hij opnieuw verloor.