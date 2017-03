Duel waar niemand op zit te wachten

Een interim-bondscoach bij Oranje, dat is lang geleden. Op 26 februari 1997 mocht Schiedammer Jan Rab een oefenduel met Frankrijk voor zijn rekening nemen omdat bondscoach Guus Hiddink net geopereerd was. Jan Rab? Ja. Jong Oranje-coach Hans Dorjee was herstellende van een hartaanval en assistent-bondscoach Johan Neeskens had niet de vereiste papieren om als verantwoordelijke man op de bank te zitten. Oranje verloor die avond in Parijs met 2-1.



Ook Rob Baan was ooit interim-bondscoach. Begin jaren 80 leidde hij Oranje tweemaal langs Cyprus. Eerst verving hij Jan Zwartkruis, daarna nam hij de honneurs waar omdat Kees Rijvers geen toestemming kreeg van zijn club Beringen om mee te reizen naar Cyprus. Baan won zijn beide WK-kwalificatieduels (3-0 en 0-1).



,,Maar een hoogtepunt? Nee, zo noem ik het zeker niet'', zegt Baan. ,,Dat is als je met een elftal in een competitie naar iets toe kan werken. Ik vond het niet moeilijk om te doen, als assistent kende ik de spelers goed. Het aparte was wel dat tussen beide duels met Cyprus in februari en april nog in maart tegen Frankrijk is gespeeld. Toen zat Kees Rijvers wel gewoon op de bank.''