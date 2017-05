Dumoulin denkt over alles na, de hele dag door

De rijstevlaai was op. Tom Dumoulin fronste zijn wenkbrauwen. Dat was een tegenvaller. Een probleem zelfs. Hij had gerekend op rijstevlaai. De ober somde een lijstje met vlaaien op die er nog wel waren. Dumoulin luisterde aandachtig, dacht een tijdje diep na en koos daarna voor kersenvlaai - zonder dat de frons van zijn gezicht verdween. Prima hoor, kersenvlaai, maar het was geen rijstevlaai. Bijna perfect is niet perfect genoeg.



Ik weet niet hoe je een diepteanalyse over een vlaaienkeuze maakt, maar als iemand het kan is het Dumoulin. Hij maakt voor elke keuze een diepteanalyse. Denken, denken, denken. Hij denkt na over alles, de hele dag door.



Toen ik hem een jaar geleden vroeg of hij een grote ronde kon winnen, volgde er een analyse van een paar minuten. Hij wist precies wat er moest gebeuren. Hoeveel kilo hij moest afvallen, hoe vaak hij op hoogtestage zou gaan, welke renners hij om zich heen nodig had, welk parcours het meest geschikt was. En dan nog, zei hij, is het maar de vraag of het kan. Dat hij toen al bijna een grote ronde (de Vuelta van 2015) had gewonnen, telde volgens hem niet mee. Want dat was niet gepland. Ik moest erom lachen, maar hij meende het serieus.



Dumoulin is a freak of nature. Hij trapt enorme vermogens weg en hij zit om te janken zo mooi op zijn tijdritfiets. Maar als je het mij vraagt zit zijn grootste kracht niet in zijn fysiek. Er rijden nog tientallen, zo niet honderden freaks of nature in het peloton. Het verschil maakt hij met zijn hoofd. Ik ken niet veel sporters die zo diep en zo veel analyseren als Dumoulin. Hij weet precies wat hij kan, wat hij wil, waar hij zich kan verbeteren, wat zijn sterke en zijn zwakke punten zijn. Het is soms alsof hij in een helikopter zit en van daaruit naar zichzelf kijkt. Hij beseft zelfs dat er in alles analyseren ook een gevaar zit: dat je jezelf tureluurs denkt. Dat je jezelf verliest in details. Daarom vraagt hij zijn ploegleider om geen tijdsverschillen door te geven tijdens tijdritten, daarom wil hij vaak niet weten hoeveel zijn vetpercentage is na een meting.



Hij denkt dus ook na over wanneer hij níet moet nadenken.



Ik weet niet of Dumoulin deze Giro wint (ik moet nog zien dat hij op cols van boven de 2000 meter standhoudt tegen Quintana), maar de conclusie lijkt me inmiddels gerechtvaardigd dat hij een grote ronde kán winnen. Zijn omscholing van tijdrijder naar klassementsrenner was een zorgvuldig gepland experiment en dat experiment is nu al geslaagd. Maar zelfs als hij wint, zal hij na afloop van deze Giro alles uitvoerig analyseren. Denken, denken, denken.



Want het kan altijd perfecter.