Een appje aan Peter Bosz

Finales moet je leren winnen, zei Peter Bosz vorige week, kort na de verloren eindstrijd tegen Manchester United. Hij citeerde een appje dat hij even daarvoor had ontvangen.



Bosz kon zich daar wel in vinden. Wat moest de trainer van Ajax ook anders? Hij had zojuist in een draak van een wedstrijd verloren van de ploeg van José Mourinho. Die had het duel heel pragmatisch benaderd. Onder het motto 'Dichters winnen geen prijzen' had hij Ajax geen moment in de wedstrijd laten komen. Bosz had geen plan B. Dat moet hij dus klaarblijkelijk nog leren. Maar dan moet je eerst maar weer eens in een finale terechtkomen.



Daarom sloeg dat appje aan Bosz eigenlijk nergens op. Bosz is namelijk geen Mourinho. In leeftijd schelen ze niets, maar voor de Portugees was het zijn veertiende finale en zijn twaalfde beker. Europees verloor hij er geen. Aangevuld met acht landstitels is dat een aardige prijzenkast voor een voormalige tolk.