Een dooie mus voor Don Leo

Het was dinsdagmiddag, het regende aan de rand van de golfbaan en Leo Beenhakker zag een klein dood vogeltje liggen. Liefdevol pakte hij het beestje op en legde het plechtig tussen de bloemen.



,,Zo'', zei Don Leo, geroutineerd lurkend aan een sigaartje. ,,Laatste rustplaats.''



We waren in Halfweg, voor een dubbelinterview met de laatste twee Feyenoord-trainers die ooit kampioen van Nederland werden, zaterdag te lezen in deze krant. Maar voor even draaide alles nu om het vogeltje.



,,Als dat maar geen voorteken is, trainer'', zei Van Hanegem. ,,Dat ze je blij willen maken met een dooie mus.'' Het was feitelijk gezien een meesje, geen mus, maar dat was een vrij onbelangrijk detail. Van Hanegem had een voorgevoel, blijkbaar.



We hadden het kort daarvoor over de schaal gehad, en wie die nu precies moet uitreiken als Feyenoord straks definitief kampioen van Nederland is. De Kromme wees resoluut naar Beenhakker, vlak voor dat dode vogeltje. ,,Trainer moet het doen,'' zei De Kromme. ,,Ik dacht eerlijk gezegd dat dat allang besloten was.''



Beenhakker boog het hoofd een keer. Keek wat ongemakkelijk weg. Deed quasi-nonchalant. Zei terloops dat-ie nog niet gebeld was. Lachte een keer ongemakkelijk. Zei toen: ,,Anders doen we het toch met z'n tweeën, Willem? Hebben we dat ook weer gehad joh.'' Geintje. Beenhakker begon over een ander onderwerp. Zuchtte nog even zachtjes.