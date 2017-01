'Een EK is toch alleen maar mooi'

Won op de Spelen van 2014 2x brons op de 500 en de 1000 meter.



Ze had bij deelname een goede kans gemaakt op de titel, maar de sprintster nam in maart afscheid van het schaatsen. Voor Boer bestaat er geen twijfel over de toegevoegde waarde van het EK sprint.



,,Het blijft een Europese titel. Daar komen altijd goede rijders op af. Het organiseren van dit toernooi heeft dan even tijd nodig gehad, maar het is goed dat het EK sprint er nu is. Omdat er iets op het spel staat, houdt het je scherp. Tevens is het voor de concurrentie ook goed, het is niet zo dat de Nederlanders even de dienst uit gaan maken. De Russen en Duitsers hebben ook een goede kans. De Nederlanders schaatsen dus zeker een wedstrijd op niveau. Ik ben erg benieuwd.''