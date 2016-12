Een frikandel speciaal, dat maakt Wout van zijn leven

Heb je op de dag van Luik-Bastenaken-Luik nog aan hem gedacht?

,,Toen ik over de streep kwam en naar het podium ging, bedacht ik: hier had hij nog bij moeten zijn. Als hij dit toch eens had gezien. Of dat ik naar Monaco ging, of drie jaar bijtekende bij Sky.''



Wanneer bedacht je die dag: ik kan hier winnen?

,,Het weer was zo slecht, vanaf de start was ik alleen maar bezig met warm blijven, eten en energie sparen. Zo goed mogelijk naar de finale, want de wedstrijd begint pas vijftig kilometer voor het einde. 'Luik' is een afvalrace. Wie slecht is, is gezien. Op La Redoute, dat is wel het eerste meetpunt, had ik zoiets van: ik kan een mooie uitslag rijden.''



Waar hangt het daarna van af?

,,Tactiek en of de benen goed blijven. Van voren blijven en de koers proberen te lezen. Wie valt er aan, wie zit er nog? Albasini ging als eerste, gevolgd door Sanchez en Costa. Ik zag ze gaan en dacht dat het wel eens de goede slag zou kunnen zijn. Ik was de laatste die aansloot. Ik keek om en zag een mooi gaatje. Ik dacht: podium ga ik wel rijden. Het waren allemaal gevestigde namen, een ex-wereldkampioen, een ex-olympisch kampioen. Op papier was Albasini de snelste, maar ik ben zelf ook niet heel traag.

,,Toen ik in die laatste bocht aanging, verraste ik ze misschien een klein beetje en sloeg gelijk een gaatje. Het was een lange sprint, maar ik voelde dat er nog goed power op zat. Albasini kwam naast me en ik kon nog een beetje versnellen. Toen voelde ik: dit kan 'm wel eens gaan worden.

,,Achteraf, na de huldiging en interviews, ben ik in mijn eentje in mijn eigen auto naar huis gereden. Ik ben bij een parkeerplaats van een benzinepomp langs de E25, vlak voor de grens bij Maastricht, gestopt om te piesen. Ik stond naast de auto, tussen de afvalbakken en dacht: dat heb ik toch mooi geflikt vandaag.''



Wat is er daarna voor jou veranderd?

,,Het is niet zo dat je daarna wakker wordt en denkt: ik ben opeens anders. Ik zou al een nieuw contract krijgen bij Sky, maar misschien heeft die zege geholpenvoor een extra, derde jaar erbij. En ik reed vandaag met Gilbert en dacht: die heeft een mooie erelijst. Maar bedacht me toen meteen: ik heb nu zelf ook Luik-Bastenaken-Luik gewonnen.''



Drie maanden later won Chris Froome voor de derde keer de Tour de France, de tweede keer met jou. Hebben jullie in de ploeg ooit getwijfeld aan die overwinning?

,,Eigenlijk alleen in de voorlaatste bergrit, op die klim naar de Mont Blanc, nadat Chris was gevallen. Na die val moest ik hem samen met Henao door die laatste klim loodsen. Bij Chris zie je snel of hij goed is of niet en toen ik achter me keek zag ik wel dat het vet van de soep was. Dat was de kans voor Quintana en die andere mannen, maar alleen Bardet viel aan. Die was niet supergevaarlijk voor ons. En ik was heel goed die dag.''