'Een GP in Nederland? Waarom niet?'

Over circuits gesproken. Als Vettel hoort dat twee steden in Nederland meer en meer hardop dromen over de terugkeer van Formule 1, begint hij opeens zelf de vragen te stellen. ,,O ja? Welke circuits? Zandvoort? Natuurlijk. En die tweede? Assen? Aha, ja, van de motoren.''



Denk je dat jij ooit nog start in een GP in Nederland tijdens je carrière?

,,Waarom niet? Met Max Verstappen in dit circus is er heel veel interesse vanuit Nederland voor de sport. In Spa zag je heel veel Nederlandse fans. Geweldig mooi om te zien dat een nieuwe groep fans Max omarmt en daarmee ook de sport. Want die Hollandse fans zijn doorgaans een beetje gestoord. Op een positieve manier dan, hè. Ze houden ervan om het naar hun zin te hebben tijdens zo'n race. Een feestje te bouwen. Dus alleen voor de sfeer zou het al heel leuk zijn om eens te racen in Nederland. Niet alleen voor Max, voor ons allemaal. En Zandvoort is een prachtige baan. Dus...''



Die Formule 1-hype. Als Duitser moet jij weten hoe dat voelt...

,,Mwah, dat is niet helemaal vergelijkbaar, omdat Schumacher voor mij het momentum natuurlijk al had in Duitsland. En sindsdien is mijn land bijzonder gelukkig geweest met veel coureurs. Een beetje verwend zelfs, als je het vergelijkt met de naburige landen. Neem nou Nederland. Daar had je Jos, en daarna nog een paar jongens voor eventjes. Albers, Doornbos... Ook daarom is het heel goed nieuws dat er nu een jonge coureur is die in een heel sterke auto zit en de potentie heeft om veel races te winnen. Daarom snap ik die gekte bij jullie ook wel. Het lijkt me mooi om daarom eens zelf te mogen racen in Nederland. Dan kan ik ervaren hoe groot die hype nou precies is.''