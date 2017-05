Voor de aanhang van Feyenoord had afgelopen zondag ook een droomvlucht moeten worden. Voor de jeugdige fans, omdat zij dit nog niet eerder hadden beleefd. Voor de oudere fans zou het na 18 jaar een trip down memory lane worden. Jong en oud werden echter getrakteerd op een houterige vertoning van vermoeid ogende poppen in een goedkoop decor. Het magische gevoel van een titel leek plots lichtjaren ver weg. De fans voelden zich allemaal een beetje Wietze.



Het was de spanning en de omstandigheden die de spelers deden bevriezen. Jens Toornstra riep vooraf nog dat hij bij Alphense Boys al eens kampioen was geworden en deze ervaring zou gebruiken, maar hij speelde zo slecht dat hij zelfs bij het 8ste van Alphense Boys uit de toon zou zijn gevallen. Van enige spelvreugde leek hoegenaamd geen sprake. Terwijl je daarvoor vroeger op voetbal ging. Om lekker te voetballen en te winnen. Daarom werd je verliefd op het spelletje.



Dat gevoel van verliefdheid bekroop me afgelopen woensdag toen ik letterlijk op de eerste rij zat bij de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Lyon. Vooral de tweede helft had alles wat voetbal zo geweldig maakt. Het Ajax van Peter Bosz speelde met de vrijheid van een kind. Daarom hoop ik zo dat er donderdag voldoende volwassenheid in het team zit om het resultaat veilig te stellen en Nederland eindelijk weer eens Europees succes te brengen. Tegelijk hoop ik ook dat Feyenoord kampioen wordt, want een collectief gevoel van vreugde zal ons voetbal goed doen. Wie weet inspireert het Dick Advocaat zelfs om met Oranje te stunten.



Het klinkt misschien gek, maar misschien moeten de spelers van Feyenoord ter inspiratie die tweede helft van Ajax nog eens bekijken. Opdat ze zelf ook weer die vrijheid voelen die ze zo ver heeft gebracht. De vrijheid van de liefhebber, het kind. Aan het decor zal het zondag niet liggen, want de Kuip is net als de Efteling.



Magisch.