Een jaar na de transfer die F1 op z'n kop zette

Het is donderdag 5 mei 2016 als Red Bull Racing een persbericht de wereld in stuurt met een boodschap die zelfs de meeste insiders van de Formule 1 totaal verrast. Al na vier grands prix past het team een wissel toe bij het topteam: Daniil Kviat eruit, Max Verstappen erin.



Een paar uur later meldt de dan 18-jarige Nederlander zich bij de ­fabriek van Red Bull in het Engelse Milton Keynes om zich een stoeltje aan te laten meten. Hij neemt er een filmpje op voor de medewerkers van opleidingsploeg Toro Rosso. Bye bye, bedankt, nu begint het echte werk.



Wat vooraf ging

20 maart 2016, Melbourne

Er moeten de nodige piepjes aan te pas komen om de conversaties tussen Max Verstappen en zijn race-engineer Xevi Pujolar met goed fatsoen uit te kunnen zenden op tv. Ziedend is de Limburger, omdat zijn Toro Rosso-teamgenoot Carlos Sainz als eerste de pits in wordt gehaald en hij de Spanjaard even later niet mag passeren. It's a fucking joke, vindt Verstappen. Hij is sneller dan Sainz, maar krijgt het idee dat die wordt voorgetrokken.



Verstappen moet diep door het stof voor zijn tirade. Een valse start van het seizoen.



1 mei 2016, Sotsji

De Russische Red Bull-coureur Daniil Kviat kent geen al te beste seizoensstart en wil zich voor eigen publiek revancheren. In zijn enthousiasme slaat hij door.



Na de start stoot hij Sebastian Vettel in bocht 2 bijna van de baan en in bocht 3 helemaal. Weer een slechte beurt voor de Rus.

Verstappen daarentegen heeft zich na Australië snel herpakt en maakt opnieuw indruk in de Toro Rosso. Totdat er na 34 rondjes rook uit zijn motor komt. Hij ligt dan zesde, met uitzicht op plek 5.



Na afloop zingt het voor het eerst rond. Wellicht promoveert Red Bull zijn rijzende ster nog wel tijdens het seizoen, ten koste van Kviat. ,,We nemen pas in de zomerstop een beslissing", zegt dr. Helmut Marko, één van de topmannen bij Red Bull Racing dan nog.



5 mei 2016, Milton Keynes

,,Dit was echt een schok voor me.

Ik had het totaal niet verwacht", ­reageert Max Verstappen op het nieuws dat de racewereld doet schudden op zijn grondvesten.



Na vier races in 2016 wordt de Nederlander al naar het A-team van Red Bull gepromoveerd. Een storm aan reacties komt los.



'Eén slechte race en je wordt gedumpt. Echt waar?' voelt McLaren-coureur Jenson Button mee met Kviat, die terugkeert naar het opleidingsteam Toro Rosso, een keiharde degradatie.



Dat is veel te kort door de bocht. Er zijn zeker vier redenen waarom Red Bull tot deze ingrijpende beslissing komt. Kviat valt dit seizoen tegen en Verstappen gaat goed. Dat heeft logischerwijs de interesse gewekt van Mercedes en Ferrari. De Nederlander blijft het liefst loyaal aan Red Bull. Door hem vervroegd te promoveren wordt een onrustige periode van transferrumoer de kop in gedrukt. Daarnaast kunnen Verstappen en teamgenoot Sainz steeds minder goed door één deur.



En het wordt met de week duidelijker dat Verstappen wereldwijd hét raceverhaal is. Het gaat elke race over hem, afgehaakte fans vinden de Formule 1 weer leuk. Vastleggen die man, denken ze bij Red Bull.

(Artikel gaat verder onder de foto)