Een slag verloren, maar niet de hele Giro

Aanvallen

Pinot, de nummer 4, doet al dagen niets anders dan aanvallen in de finale en weet dat hem vandaag opnieuw geen andere mogelijkheid rest, wil hij überhaupt op het podium komen. Nibali - die zijn achterstand met de helft heeft verkleind tot driekwart minuut, maar nog altijd derde staat - had gehoopt op meer tijdverlies voor Dumoulin. Met de afsluitende tijdrit is de Nederlander in zijn ogen namelijk nog altijd de grote favoriet. ,,Mij rest niets anders dan te vechten.''



Nibali verkondigt al weken dat hij niet rijdt voor een podiumplek. Waar Dumoulin anderhalve week geleden zijn droomparkoers kreeg voorgeschoteld in de tijdrit, zal Nibali likkebaardend het routeboek openslaan voor de laatste bergetappe van vandaag. De finale is een kolfje naar zijn hand. Na de 30 kilometer lange afdaling van de Monte Grappa - 1620 meter hoog - volgt de beklimming naar Foza. ,,Het parkoers deze Giro is Nibali op het lijf geschreven. Er staan duizenden mensen voor hem langs de kant. Hij wil alleen maar winnen. Dit is de enige wedstrijd voor hem die er toe doet'', zegt Sunweb-ploegleider Aike Visbeek over de intenties van de tweevoudig winnaar.



Visbeek predikte rust toen Dumoulin de afgelopen week in het roze reed en blijft nu ook kalm. ,,We zijn niet in paniek. Zoals ik het zie, heeft Tom de schade goed beperkt. Als hij hierna een nog slechtere dag heeft, dan hebben we een groot probleem. Het enige dat ik belangrijk vind, is dat Tom zich goed voelt in deze bergrit. En wat hij dan nodig heeft, is een goede tijdrit. Niet meer, niet minder.''



Collega-ploegleider Luke Roberts weet wat Dumoulin te doen staat vandaag. ,,Het is een lange afdaling, dan klimmen en daarna vijftien kilometer naar de streep. Het is geen aankomst bergop. Alle klassementsrenners zullen daar vrij geïsoleerd zitten en Tom moet daarbij zitten. We hoeven nu de trui niet te verdedigen, dus we kunnen denken aan aanvallen. Als we tijd kunnen pakken, moeten we dat doen. En ik ben ervan overtuigd dat Tom een goede tijdrit zal rijden. De eerste tijdrit heeft hij zo overtuigend gewonnen. Dat geeft veel vertrouwen voor zondag. Dan kan hij voor ritwinst gaan.''



Maar alleen Dumoulin zelf kan aanvoelen of het deze Giro bij één slechte dag blijft. ,,Ik heb altijd een slechte dag in de laatste week van een grote ronde gehad. Soms werd dat opgemerkt. Soms niet, als ik niet voor het klassement reed en twintig minuten verloor. De roze trui? Met deze benen gaat het niet lukken en dan ga ik ook in de tijdrit niet heel veel tijd pakken. Ik hoop dat ik herstel en dat het goed komt. Dat dit één slechte dag was en niet het begin van het eind.''



Dan stapt hij de bus in. Lachend. Het is het laatste beeld van Dumoulin in het roze. Hij heeft nog twee dagen om de trui terug te pakken.