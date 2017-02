Een snack op de reservebank? Jan Coenen (Excelsior) ging Shaw voor

In zijn eerste jaar bij de Rotterdammers had de toen 24-jarige Coenen naam gemaakt met enkele belangrijke doelpunten, waaronder twee in het met 1-2 gewonnen duel bij PSV. ,,Ik was opeens een soort held”, vertelt hij. ,,Ik kreeg opeens veel aandacht, en ontspoorde daardoor een beetje. Voetbal stond opeens niet meer op de eerste plaats.”



Hij belandde op de bank, maar was ook daar niet al te zeer van onder de indruk. Toen er in het thuisduel met FC Groningen op 26 maart 1972 een worstenverkoper achter de reservebank langsliep, trok hij zijn stoute schoenen aan. ,,Ik riep tegen die jongen: doe mij ook maar een worst. Voor de grap. Maar ik kreeg er echt eentje in mijn handen gedrukt. Tja, dan eet je die ook maar op. Een paar medespelers namen ook nog een hap. Mijn mond zat onder de mosterd, maar onze trainer - Joop Castenmiller – begreep niet wat er aan de hand was. Tot er de dag erna een stukje in de krant stond. Toen moest ik op gesprek komen. Geen idee wat er tegen me gezegd is. Ik luisterde niet echt.”



Shaw moest gisteren zijn ontslag indienen, omdat hij ervan op de hoogte was dat een wedkantoor de weddenschap aanbood dat hij een pie zou eten. Voor Coenen bleef het incident zonder verregaande gevolgen. Een fraaie voetbalcarrière bleef echter uit. ,,Ik heb het een beetje vergooid, maar heb er geen moment spijt van. Ik weet bij wijze van spreken nu al niet meer wat ik eergisteren heb gegeten, maar zo’n moment met die worst, dat blijft je wel bij.”