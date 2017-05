Een stad innig verbonden door voetbal

Zondag was er de Kuip, waar de totale ontlading soms even terug deed denken aan 21 juni 1988, de dag van Nederland-West-Duitsland in Hamburg. Dat was destijds een nationale gebeurtenis natuurlijk, dit een specifiek clubfeest, maar de emotie was er niet minder om. Of neem het waanzinnige volksfeest na afloop, de massale duik in de Hofpleinvijver, het feest van maandag op de Coolsingel. Met een beetje fantasie was het de Feyenoord-versie van een rondgang over de grachten.



Overal in het Rotterdamse centrum staan maandag mensen op daken, hangen aan lantaarnpalen, zwaaien met vlaggen. Uit de deuren en ramen van basisschool Het Landje aan de Schiedamse Vest, midden in het centrum, klinkt om half negen al het ' Hand in Hand Kameraden' en ' You' ll Never Walk Alone'. Complete klassen staan mee te zingen op de stoep van de school.



,,Het is ongelooflijk wat voetbal los kan maken,'' verzuchtten Willem van Hanegem en Leo Beenhakker onlangs nog, de laatste twee trainers die kampioen werden met Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst zegt vandaag min of meer hetzelfde, uitkijkend over de menigte: ,,Zo veel mensen samen blij zien. Het is een droom die uitkomt.''



Maar er zijn ook verschillen tussen nu en toen, de jaren '90. De bevolking van Rotterdam is in de afgelopen twee decennia nog contrastrijker geworden, nog multicultureler. De stad bruist anno 2017 als nooit te voren: het voert toeristische hitlijsten aan van The New York Times tot de Lonely Planet. Rotterdam is razend populair onder jongeren, hipsters, creatievelingen, stedenbouwkundigen, stedentripliefhebbers.



Tegelijk stemde een groot deel van de bevolking onlangs op de PVV, een ander groot deel op Denk, als twee absolute uitersten in het politieke spectrum. Rotterdam kent nog steeds hoge armoede- en werkloosheidscijfers. En wie in deze Trump en Twittertijden het nieuws in de Rijnmond volgt, krijgt vanzelf het gevoel van grote onderhuidse tegenstellingen en spanningen.



Maar kijk eens naar 14 en 15 mei 2017. Als dit een verdeelde stad is, dan blijkt daar nu even helemaal niets van. Integendeel. ,,Een cadeautje,'' noemt burgemeester Ahmed Aboutaleb het kampioenschap van Feyenoord. In tegenstelling tot het feest van 1999 verloopt vrijwel alles vrolijk en ordentelijk. Alles en iedereen krioelt door elkaar heen. Zingt Feyenoord-liedjes. Omhelst elkaar. Huilt. Lacht. Is dronken van geluk.