Een trip naar de zon is niet meer heilig in de eredivisie

Het groepsgevoel

Go Ahead gaat wél. Toch. Naar Turkije zelfs, een land in beroering. Het aanbod dat De Koning kreeg, was te mooi om af te slaan. Financieel én sportief, vanwege een oefenduel met Fenerbahçe. ,,Er zitten nieuwe jongens bij de selectie. Dan is een trainingskamp goed voor de homogeniteit. Een paar spelers vonden het wel moeilijk, dat we toch gingen. Zeker met jonge kinderen is het fijn om bij je gezin te blijven."



En zo zijn er wel meer, van wie het niet hoeft. Klaas-Jan Huntelaar noemde zijn trainingkamp met Schalke 04 in deze krant ooit een 'luxe gevangenis'. ,,Het is trainen, eten, slapen. Saai."



Vroeger waren er nog die geheime, nachtelijke avontuurtjes, die het weekje onder de zon wat extra kleur gaven. Dat gebeurt nu steeds minder. De trainingen zijn zwaarder, de spelers professioneler en de pakkans is groter vanwege sociale media. Bovendien wordt niet altijd voor een bruisende locatie gekozen. ,,Met Excelsior mochten we vorig jaar op de laatste avond wat gaan doen", vertelt Henrico Drost. ,,Er was helemaal niets."



De verdediger heeft ondervonden dat de tijden zijn veranderd. In zijn jeugd bij Heerenveen ging hij er een stuk vaker op uit. ,,Als Paul Bosvelt zei dat je ging stappen, dan ging je. Nu zou ik dat moeten doen. Maar de hiërarchie is veranderd. Die jonge gasten blijven vaak liever in het hotel. Op hun telefoon spelen, een beetje gamen."



De Koning herkent dit wel. ,,Het zijn vooral de ouderen die nog wat proberen. Want het gebeurt nog wel. Is ook prima. Wat ze doen, wil ik niet weten. Dat is hun geheim. Het versterkt het groepsgevoel."



Daarvoor hoef je overigens geen nachtelijke avonturen te ondernemen, zegt Van Weert. Dat Groningen niet op trainingskamp gaat, vindt hij jammer. ,,De meesten van ons wel. Het is lekker warm. En je leert je ploeggenoten goed kennen. Je doet veel met elkaar. In plaats van direct na de training naar huis gaan, ga je nu een potje kaarten. Of met z'n allen karten of golfen. Daar ga je niet direct beter van spelen, maar het kan aan het einde van het seizoen toch een paar procent helpen."