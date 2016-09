Eerste nederlaag voor AS Roma in bijna acht maanden

De Kroaat Milan Badelj maakte in de 82e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Door het nipte verlies bleef AS Roma steken op de derde plaats, met drie punten minder dan de nieuwe koploper Napoli. Fiorentina klom naar de achtste plek.



Kevin Diks (ex-Vitesse) bleef bij Fiorentina de hele wedstrijd op de bank. Strootman speelde bij AS Roma de gehele wedstrijd.



AS Roma verloor op 24 januari voor de laatste keer in de Serie A. Juventus was destijds met 1-0 te sterk. Daarna bleef AS Roma in de Italiaanse competitie twintig duels op rij ongeslagen. Die reeks bevatte zestien overwinningen en vier remises.