Eerste zege McIlroy in 16 maanden

Pliskova schakelt Venus Williams uit op US Open

22:08 Venus Williams is maandag in de vierde ronde van het US Open in New York uitgeschakeld. De 36-jarige Amerikaanse tennisster, als zesde geplaatst, was niet opgewassen tegen Karolina Pliskova. De als tiende geplaatste Tsjechische zegevierde na 2 uur en 24 minuten in drie sets: 4-6, 6-4, 7-6.