El Ahmadi: De kunst is dat het volledig uit jezelf komt

En hup, ineens zit er een huilende peuter op schoot bij Karim El Ahmadi. Het is de consequentie als een speler van Feyenoord zich in Rotterdam laat interviewen in een afgeladen Hotel New York. Keer op keer verschijnen er aanbidders, soms verlegen dan weer brutaal, met het verzoek om zich met een selfie te laten vereeuwigen met de Marokkaanse middenvelder, die in de laatste drie wedstrijden van 2016 het beste rapport kreeg van alle spelers in de eredivisie.



Wat een fans hè? Ze noemen je hier 'King Karim', Willem van ­Hanegem is lovend, in Marokko rekenen ze deze maand op je ­tijdens de Afrika Cup. Wat doet dat allemaal met jou?

,,Niet meer zoveel als toen ik als jonge speler van FC Twente naar Feyenoord ging. Toen was ik als speler op zoek naar erkenning. Het voelt nu veel meer als bevestiging. Willem van Hanegem vergeleek mij als speler met een horzel. Dat was mooi, dat zo'n voetballegende dat vindt.''



Waarom is het anders voor een jonge voetballer dan voor een speler met ervaring?

,,Ik heb in de loop van de jaren gewoon geleerd hoe je met kritiek moet omgaan. Als de stemming negatief is, moet je die maar zien om te draaien met de juiste prestaties op het veld.''



Klinkt simpel. Is dat het ook?

,,Eigenlijk wel. Neem bij ons Bilal Basacikoglu, ik herken veel van mezelf in hem. Ook ik had het als jonge speler moeilijk toen ik bij Feyenoord kwam. Dan wil je zó graag iedereen laten zien wat je waard bent. Als dat geforceerd doet, werkt het vaak averechts. Ik deed bijvoorbeeld allerlei gekke trucjes. Nu bezondig ik me daar ook nog weleens aan hoor, maar alleen als we ruim voor staan. Maar het telt niet. Ronald Koeman heeft mij bijgebracht waar het echt om draait in het voetbal: winnen, winnen en nog eens winnen. Bilal ziet dat ook steeds meer in.''



In 2010, nog voor Ronald Koeman in de Kuip neerstreek, zat je op de tribune bij de wedstrijd NAC-Feyenoord. Je had die week slecht getraind en was uit de wedstrijdselectie gezet.

,,Dat weet ik nog heel goed. Ik hoorde dat trainer Mario Been mij niet zou opstellen in Breda en deed gewoon niets op de training. In die tijd zocht ik het nog te weinig bij mezelf. Als de trainer voor een ander kiest, kun je worden gepasseerd. Maar het mag nooit gebeuren dat een trainer je straft omdat je de kantjes eraf loopt. Been had gewoon gelijk. Dat seizoen, in januari 2011, vertrok ik op huurbasis naar Al-Ahli in Dubai. Zat ik daar als 25-jarige naast mijn ploeggenoot Fabio Cannavaro, die wereldkampioen was met Italië in 2006. Hij zei: 'Karim, wat doe jij hier toch joh?'. En ik dacht: 'Karim, er moet echt iets veranderen'.''



En Ronald Koeman deed de rest.

,,Die werd trainer in de Kuip en had maar één boodschap: wij zijn Feyenoord, wij moeten dus winnen. Als je als topclub wil worden gezien, moet je ook als topclub worden behandeld. Heel kritisch, dus. Een gelijkspel is te weinig en een nederlaag een sportieve ramp. Aan de lessen van Koeman heb ik heel veel gehad.''