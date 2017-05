El Ahmadi: Ik was na de titel helemaal kapot

Tonny Vilhena

Aan de festiviteiten in Rotterdam is inmiddels een einde gekomen. El Ahmadi viert vijf dagen vakantie in Spanje en meldt zich daarna bij de nationale ploeg van Marokko. Op 31 mei staat hij in Agadir misschien wel oog in oog met ploeggenoot en vriend Tonny Vilhena, bij de oefeninterland tussen Marokko en Oranje. ,,Dat zal speciaal zijn'', zegt hij. ,,Zoals we binnen deze selectie eigenlijk allemaal wel goed met elkaar omgaan. Dit elftal is volwassen, we geloven in onze kwaliteiten en liggen niet wakker van kritiek. Dat is een proces, in het verleden was ik ook weleens geïrriteerd als er kritisch over mij werd geschreven. Nu weet ik dat het erbij hoort, dat het juist bij de status van een topclub past. We reageren op het veld, zoals het hoort.''



El Ahmadi kijkt met genoegen terug op de laatste weken van het voorbije seizoen. ,,De trainer liet voor de wedstrijden tegen FC Utrecht en Heracles motivatiefilmpjes zien'', vertelt hij. ,,Voor het laatste duel waren er beelden van familieleden in gemonteerd. De familie van Bilal Basacikoglu die ons naar voren schreeuwde, de vrouw van Jan-Arie van der Heijden (bijnaam: 'Jan-Scharie', red.) die een knippende schaar met haar vingers nadeed. Dat was prachtig.''



Vorige week pakte Feyenoord de titel, eindelijk, na 18 jaar. ,,Nee, na afloop heb ik niet gehuild, zoals veel spelers het gewoon drooghielden, hoor. Er was later een feest op de SS Rotterdam met de familieleden en vrienden. Voor de rappers van Broederliefde aan hun optreden waren begonnen, was ik al naar huis. Ik was echt helemaal kapot. De avond voor het duel met Heracles lag ik tot half vier in de nacht wakker, terwijl ik normaal altijd prima in slaap kan komen. Die wedstrijd zat maar in mijn hoofd. Bij het feest op de SS Rotterdam dacht ik: ik wil die huldiging deze keer heel bewust meemaken. Een jaar geleden, toen we het bekertoernooi hadden gewonnen, was ik brak en moe toen we op het balkon stonden. Nu heb ik alles heel bewust meegemaakt. Onvergetelijk. Dan zie je wat het écht met mensen doet. Daarom is het leuk dat deze drie jongetjes mij de schaal uitreiken, want zij zien hun club voor het eerst een échte prijs pakken. Laten we hopen dat dit het begin is van meer moois.''