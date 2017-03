El Ahmadi: Ja, natuurlijk kan ik dit vasthouden

PSV

Vanzelfsprekend was de winst tegen PSV heel belangrijk. Maar we weten dat er vijf of zes wedstrijden voor het einde andere dingen gaan meespelen. Zo werkt dat in de strijd om de landstitel. Ajax liet het ook liggen bij De Graafschap. We hebben veel ervaren spelers in deze selectie, iedereen is enorm gefocust. Dat moet ook, want we willen weer iets vieren. Dat gevoel op dat bordes, dat heeft na de bekerwinst iets losgemaakt, hoor. Dat is onbeschrijflijk mooi.''



Dat El Ahmadi zelf in alle individuele klassementen bovenaan staat, doet hem uiteraard goed. Maar van borstklopperij is ook nu geen sprake. ,,Welnee, maar de waardering is mooi. Het zegt dat je goed bezig bent, dat mensen het idee hebben dat je belangrijk bent. Dat is altijd mooi.



,,In december poseerde ik met de schaal bij de Erasmusbrug, met die van februari dus nu in de Kuip. Er zijn nog iets meer dan twee maanden te gaan. Dit niveau moet ik vasthouden. Of dat kan? Ja, natuurlijk. Daar gaan we alles aan doen. Te beginnen met de wedstrijd bij Sparta zondag, historisch gezien altijd lastig. We zullen er ook in de derby weer moeten staan.''