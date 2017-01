El Ghazi vanwege transperikelen niet in actie tegen ADO

,,Hij heeft deze week zelfs al een gesprek gehad met Lille, dus daarom is het niet verstandig om hem op te stellen. Hij is met zijn hoofd erg bezig met de interesse die er momenteel concreet voor hem is. Vorige week tegen Utrecht heb ik de beslissing genomen om hem we te laten spelen. Maar inmiddels zijn er weer ontwikkelingen geweest.’’



El Ghazi is zelf zo goed als akkoord met Lille. De transfer kan worden afgerond als de Franse club voldoet aan de transfersom en de gewenste betalingstermijnen van de huidige nummer twee van de eredivisie.



De verwachting is dat Ajax voor het sluiten van de markt nog een nieuwe aanvaller zal presenteren. Tegen ADO zal Bosz dus een alternatief voor El Ghazi moeten opstellen, omdat Bertrand Traoré nog actief is met Burkina Faso op de Afrika Cup. Kansen dus voor de jonge Justin Kluivert. ,,Voor elke speler in de selectie geldt dat ik het aandurf om diegene een basisplaats te geven.’’



Hakim Ziyech weer opstellen op rechtsbuiten is een optie. ,,Al vind ik hem wel echt een middenvelder.’’ Ook de Colombiaan Mateo Cassierra is een mogelijkheid om vanaf de rechterkant te starten.



Abdelhak Nouri brak vorige week tijdens een oefenwedstrijd tussen Jong Ajax en Atletico Madrid twee middenhandsbeentjes en trainde donderdag apart met de fysiotherapeut. Václav Cerny is ook op de weg terug. De Tsjechische buitenspeler liet donderdag de partijvormen nog aan zich voorbij gaan.