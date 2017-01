Elke club zijn eigen computernerd

Zelf ben ik ook e-sporter tegenwoordig. Een erg matige. Mijn e-zoon van acht wint meestal, al zou het een rol kunnen spelen dat ik graag met Leyton Orient of Oldham Athletic speel, en hij met FC Barcelona.



Samen lachen we altijd hard om Evert ten Napel en Youri Mulder, die de meest debiele computerzinnetjes uitkramen tijdens het spelen. ,,Goedenmiddag, mijn naam is Evert ten Napel,'' zegt de e-versie van Evert ten Napel dan.

,,Hallo, mijn naam is Youri,'' zegt Youri Mulder. ,,Dit kan wel eens een enorm spannende wedstrijd worden, Evert.'' De e-Evert is het daar roerend mee eens: ,,Nou en of, Youri!''



Het mooist zijn de voorgeprogrammeerde zinnetjes die je minimaal vijf keer per potje voorbij hoort komen, waaronder de alom bekende klassieker: ,,Zomaar weggegeven dat balbezit! Het lijkt wel amateurvoetbal!''

Ik stel me altijd voor hoe Evert en Youri wekenlang in een bedompte, donkere kelderstudio hebben gezeten, oeverloos feitjes, commentaarclichés en namen opdreunend. De ene keer semi-serieus, dan weer quasi-enthousiast, maar in minimaal de helft van alle zinnetjes herken je een lacherig soort verveling, zeker bij Mulder.

Je ruikt de schijtlolligheid



Juist bij al dat e-sport-gedoe van de laatste tijd ontbreekt dat totaal, valt me op. In plaats van te grinniken om de vrolijke niksigheid van een voetbalcomputerspelletje, of om de e-versie van Evert ten Napel, regeert de ernst.



Dat flashy promotiefilmpje over Quinten en Feyenoord alleen al: nergens een klein grapje. Nergens ook maar een vleugje relativering. Dat kinderen meer buiten zouden moeten voetballen, in plaats van urenlang achter een computerschermpje te zitten: het is allemaal waar natuurlijk, maar dat is me nog tot daar aan toe.



De onbenulligheid niet inzien van zoiets als een computerspel. Amper lachen.

Dat lijkt me nog het meest zorgwekkend, als e-ouder.