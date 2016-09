'Elke dag nog denk ik: Shit, het is misgegaan in Rio'

Hoogland had de rotsvaste overtuiging dat hij medailles zou winnen. Op de teamsprint, met Nils van 't Hoenderdaal, Matthijs Büchli en Theo Bos, én op de individuele. Maar waar het op EK's en WK's lukte, lukte het nu niet. Hoogland: ,,Het was simpel. In de teamsprint gingen we niet hard genoeg. En ik was zelf ook niet super, dat bleek bij het individuele sprinttoernooi.''



De reden? Hoogland: ,,Ik was bezig met hoe de anderen functioneerden, hoe we Theo Bos in moesten passen in de teamsprint. Ik ben mezelf vergeten. Ik ben een individuele sporter van nature, een egoïst, dat bracht me ver. Nu was ik te sociaal. Ik kan er niks meer aan doen, maar neem het mezelf wel heel kwalijk. Dat ik er zo snel uit werd geknikkerd, voelde alsof ik tegen een boom was gereden.''



Vanaf de tribune zag hij Elis Ligt­lee goud winnen op de keirin, en Matthijs Büchli zilver. ,,Die winst van Elis was het mooiste én het pijnlijkste moment van de Spelen. Eerst stond ik een minuut alleen maar te juichen. Daarna ben ik op een stoeltje gaan zitten en kwam het besef: zij wel, ik niet. Er kwam frustratie omhoog. Ik werd er depressief van en jaloers. Veel mensen zeggen dat ik nog jong ben, dat ik nog kansen krijg. Zelf denk ik niet zo. Ik heb een kans gehad en dat is niet goed gegaan.''



En dus moet het gebeuren in Tokio, over vier jaar. Hoogland: ,,Nu besef ik nog meer hoeveel een olympische medaille waard is. Ik dacht dat ik voor de Spelen écht graag een medaille wilde, maar nu is het nog veel erger. Ik ben nog lang niet klaar met deze sport."