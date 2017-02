Emery de gevierde man

Het was ongekend hoe Paris Saint-Germain deze week als een stoomwals over Barcelona heen denderde. De 4-0 winst van de Fransen was één. Maar hoe de Belg Thomas Meunier met acht tackles Neymar uitschakelde en er zelf bij balbezit overheen denderde, hoe Marquinhos zich vastbeet in Luis Suárez, hoe debutant Presnel Kimpembe superster Lionel Messi opjoeg, hoe Adrien Rabiot en Blaise Matuidi de Barcelona-spelers Sergio Busquets, André Gomes en Andrés Iniesta tot wanhoop dreven; het was indrukwekkend.



Jordi Alba maakte zijn eerste tackle in blessuretijd, op een avond dat Ángel di María hem in alles de baas was. Er was in Parijs duidelijk over nagedacht hoe Barcelona moest worden bestreden. En dat mag op het conto worden geschreven van coach Unai Emery, die afgelopen zomer Laurent Blanc afloste in de Franse hoofdstad.