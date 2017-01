En de schaal gaat naar...

Prominenten lichten keuze toe

Danny Koevermans: ,,Ik denk Ajax, ik hoop PSV - maar zij halen het niet meer in verwacht ik - en zou het Feyenoord ook gigantisch gunnen na al die jaren.''



Michael Mols: ,,Feyenoord. Ze hebben de juiste selectiesamenstelling- jeugd en ervaring- en ze hebben geleerd van vorig seizoen.''Harry van der Laan: ,,Feyenoord. Maar ze moeten wel goed starten na de winterstop. Doen ze dat dan zijn ze meteen weer gelanceerd.''



Sjaak Polak: ,,Ajax. Op basis van ervaring.''



Peter Boeve: ,,Feyenoord pakt naar mijn idee de titel. Alles klopt aan die ploeg. Ze zitten bovendien in een flow, zijn degelijk en hebben ook nog is een voorsprong van vijf punten. Ajax moet dat eerst nog maar eens zien in te halen."



Piet Schrijvers: ,,Ik vind het heel moeilijk. De top-3 ligt dicht bij elkaar. Je weet ook nog niet welke spelers er nog binnen komen of vertrekken. Maar als Feyenoord zo stabiel blijft, zie ik ze wel kampioen worden."



Peter R de Vries: ,,Ik zeg Ajax. Zij hebben een kwalitatief betere selectie dan Feyenoord, dat ook nog eens El Ahmadi een aantal wedstrijden moet gaan missen. Ziyech blijft daarentegen en ik denk dat Ajax steeds beter in vorm zal raken. Bovendien is Feyenoord de druk niet gewend. Dat zal ook een rol gaan spelen."



Pierre Vermeulen: ,,Voor mij is er maar één club in de top-3 natuurlijk. Feyenoord zal meer afstand gaan nemen, maar ik hoop dat ze dat morgen niet ten koste van Roda JC doen, haha."



Pierre van Hooijdonk: ,,Zolang het nog geen 31 januari is, als de transfermarkt sluit, heb ik nog geen mening daarover."



Jurrie Koolhof: ,,De eerste drie weken na de winterstop worden een graadmeter. Feyenoord moet laten zien zonder El Ahmadi te kunnen, maar als dat lukt, zie ik ze de titel wel pakken. Al kan Ajax zeker de druk opvoeren. Zij zijn goed aan het voetballen. PSV heeft in mijn ogen al te veel punten verspeeld."



Gertjan Verbeek: ,,Feyenoord. Ze zullen toch wel hebben geleerd van vorig jaar? Het is een voordeel dat ze dat vorig jaar zo'n ineenstorting hebben meegemaakt.''



Arthur Numan: ,,Het lijkt erop dat Feyenoord de juiste spelers heeft om een titelrace nu wel tot een goed einde te brengen.''



Hélène Hendriks: ,,Ajax. Het kampioenschap wordt beslist op het mentale vlak. Een van de wetten in de sport is dat het lekkerder is om te jagen dan opgejaagd te worden. De druk is bij de 3 topclubs altijd groot, maar de aandacht is nu gigantisch op Feyenoord gericht en dat geeft nog eens extra druk. Bij PSV is bijna iedereen weer fit, Hendrix terug, Van Ginkel erbij en straks Locadia. Ik denk dat ze het gat gaan verkleinen, maar ik denk dat uiteindelijk Ajax met de titel er vandoor gaat. De ploeg van Bosz is steeds beter gaan spelen en als Dolberg geen dip krijgt, denk ik dat ze uiteindelijk de titel pakken met minimaal verschil."



Robert Maaskant: ,,Feyenoord is stabiel. Die club heeft zeker zes punten in de slotfase van wedstrijden gepakt. Ajax is frivool en heeft de beste spelers en PSV is als groep het sterkst. Maar omdat het in Eindhoven niet loopt en er te weinig goals gemaakt worden, gaan Feyenoord en Ajax het uitvechten. En die laatste club profiteert van het gat dat ze nu al hebben."



Wim Suurbier: ,,Ik ben een minder grote Ajacied dan de meesten denken hoor. Maar ik zeg Ajax, dat heeft toch de langste adem.''



Rob Witschge: ,,Feyenoord. Ze zullen heus niet alles winnen, maar dat doen Ajax en PSV ook niet. Vijf punten voorsprong is daarom genoeg.''



Nourdin Boukhari: ,,De titelstrijd gaat tussen Ajax en Feyenoord en ik heb sterk het gevoel dat Ajax uiteindelijk die schaal omhoog gaat houden. Niet omdat ik een voorkeur heb voor mijn oude club, gewoon omdat ik vind dat ze in Amsterdam meer kwaliteit hebben. Beslissende factor: Karim El Ahmadi ontbreekt de komende weken in De Kuip vanwege interlandverplichtingen met Marokko, terwijl Ajax wel gewoon kan blijven beschikken over zijn sturende man: Hakim Ziyech."



Marinus Dijkhuizen: ,,Feyenoord heeft ervaring met Eric Botteghin, Karim el Ahmadi en Dirk Kuijt, daarnaast een flinke dosis creativiteit met Jens Toornstra, Steven Berghuis en Eljero Elia en ook nog eens een goede pinchhitter in de persoon van Michiel Kramer. Dat zijn allemaal ingedrienten voor een kampioensploeg. Daarnaast proef je bij iedereen de honger om die grote club eindelijk weer eens kampioen te laten worden."



Rinus Israel: ,,Feyenoord is in de eerste competitiehelft het meest constant en stabiel gebleken. Ik zou niet weten waarom ze dit na de winter niet opnieuw zullen zijn. Uiteraard zullen ze hier en daar nog wel wat puntjes verspelen. Maar datzelfde zal gelden voor Ajax, in mijn ogen nog het enige gevaar voor Feyenoord. PSV doet niet meer mee."



Graeme Rutjes: ,,Feyenoord. Ze hebben de meest stabiele ploeg. Er is ervaring in elke linie. Er is rust binnen de selectie. De hiërarchie is bekend. En ook na tegenslag (zoals na het verlies tegen Go Ahead) is er geen paniek. Feyenoord moet er alleen voor zorgen dat de selectie blessurevrij blijft en dat er geen onnodige kaarten worden gepakt."



Ernie Brandts: ,,Feyenoord. Bepalend voor de rest van het seizoen zal de eerste wedstrijd worden van Feyenoord, uit bij Roda JC. Winnen ze die, dan zie ik Feyenoord kampioen worden. Anders wordt het nog gevaarlijk met Ajax als achtervolger. Die club heeft, zeker in de breedte, meer kwaliteit. PSV doet niet meer om de prijzen mee."



Joop Hiele: ,,Feyenoord is in staat om die flow van voor de winterstop vast te houden. Zeker als de eerste weken na de hervatting positief verlopen, gaat het hen lukken.''



Ronald de Boer: ,,Ik hoop natuurlijk Ajax, maar mijn verstand zegt Feyenoord. De stabiliteit gaat de doorslag geven.''



Co Adriaanse: ,,Feyenoord. Ze Maken een stabiele indruk en hebben genoeg mogelijkheden achter de hand.''



Jack van Gelder: ,,Feyenoord. Ik ga er nu vanuit dat ze het volhouden. Al sluit ik een zinderende laatste speelronde niet uit waarin Feyenoord de titel nog kan verspelen.''



Sjaak Swart: ,,Als Ajax de eerste twee uitwedstrijden tegen PEC Zwolle en FC Utrecht wint, worden we kampioen.''



John Rep: ,,Feyenoord. Eigenlijk vooral omdat ik het hen weer een keertje gun.''



Stefan Petterson: ,,Ajax. Vijf punten achter op Feyenoord is te overbruggen.''



Bryan Roy: ,,Feyenoord. Die club heeft honger.''



Gerard van der Lem: ,,Feyenoord. Natuurlijk gaan ze El Ahmadi missen, maar ze gaan het redden. Zeker als Feyenoord deze maand nog wat versterking halen. Dan spelen ze volgend jaar Champions League in een bomvolle Kuip.''



Jan Poortvliet: ,,Feyenoord wordt kampioen. Ze hebben de drive, de wil en het spelersmateriaal om er echt voor te gaan. Als er geen gekke dingen op de transfermarkt gebeuren en ze goed met de druk om kunnen gaan, zal de titel naar hen gaan."



Berry van Aerle: ,,Feyenoord staat terecht bovenaan. En ik verwacht ook dat zij er met de titel vandoor gaan. PSV en Ajax zullen gaan jagen, maar Feyenoord heeft een dip nodig willen ze op achterstand raken. Ik zie dat ze niet zo snel overgekomen."



Kees Kwakman: ,,Dit is heel lastig. Feyenoord is een stuk stabieler dan vorig jaar. Ik zie ze niet snel meer een serie wedstrijden verliezen, zoals dat vorig jaar wel gebeurde. Maar Ajax zal nog beter gaan spelen. Het systeem van Bosz is nu bij iedereen bekend. PSV kon me niet bekoren en zal niet meestrijden. Ik neig toch naar Feyenoord."



Dick Jol: ,,Mijn gevoel zegt dat Ajax het wordt. Ik heb ze tegen PSV gezien en wat ze lieten zien was goed. Feyenoord heeft dit seizoen nog geen terugval gehad. Die gaat er nog wel komen, vrees ik."



Mario van der Ende: ,,Feyenoord wordt kampioen. Ze hebben als groot voordeel dat ze geen Europese verplichtingen meer hebben. Bovendien vind ik de Nederlandse competitie niet dusdanig sterk dat ze nog veel punten zullen gaan verspelen."



Danny Buijs: ,,Ik verwacht dat Feyenoord kampioen wordt. Ze hebben een prima eerste seizoenshelft gedraaid. Ze spelen ook niet meer Europees. Dat kostte ze nog wel eens punten. De juiste spirit heerst er. Als het nu niet lukt, dan kan het nog wel eens lang gaan duren."



Melchior Schoenmakers: ,,Ten opzichte van vorig seizoen heeft Feyenoord stappen gezet. Ze zijn veel minder kwetsbaar en pakken de draad na een teleurstelling sneller op. Zij zijn daarmee ook mijn nummer één titelkandidaat. PSV zie ik boven Ajax eindigen."



Jan Heintze: ,,Feyenoord komt op mij over als een echt team. De club zal hebben geleerd van vorig seizoen, waarin ze een paar nederlagen op rij leden. Ze zijn nu constanter. Hoewel het puntenaantal tussen de concurrentie zal slinken, zie ik ze wel landskampioen worden."



Marcel Meeuwis: ,,Ik zie Feyenoord wel kampioen worden. Ze kunnen zich een paar gelijke spelen veroorloven en dat is lekker als je bijvoorbeeld nog bij Ajax op bezoek moet."