En de schaal gaat naar...

De aanstaande kampioen van Nederland? Louis van Gaal zegt Feyenoord. ,,Het wordt tijd dat Feyenoord de titel pakt'', zegt de voormalige coach van onder meer Ajax en Oranje. ,,Ik hoop dit ook voor het Nederlandse voetbal, maar...''



Met de laatste aarzeling bedoelt Van Gaal uiteraard dat de buit voor de Rotterdammers nog niet zomaar binnen is. Toch lijkt de voetbalwereld in te zetten op een schaal voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.



Het meest overtuigende antwoord? Dat kwam van John Guidetti. De speler van Celta de Vigo, die als spits één seizoen de Kuip op stelten zette. ,,Kampioen? Feye-noord off course! Who else...'', stelt de Zweed. Van Guidetti zou je gerust kunnen zeggen dat het behoorlijk voor de hand ligt dat hij voor Feyenoord kiest. Maar ook ondervraagden met een Ajax of PSV-stempel, sluiten zich aan bij de Zweed.



Co Adriaanse, ex-trainer van de Amsterdammers, bijvoorbeeld. ,,Feyenoord. Die ploeg heeft nog genoeg mogelijkheden achter de hand'', zegt Adriaanse. Ronald de Boer is dat met hem eens. ,,Ik hoop Ajax, maar mijn verstand zegt Feyenoord.''



Bij Willem van Hanegem, clubicoon van Feyenoord, overheerst vooralsnog de twijfel. ,,Met mijn voorspellingen van uitslagen of winnaars zit ik niet vaak goed'', zegt Van Hanegem lachend. ,,Dat zou nu dus mooi zijn. Als Feyenoord de overtuiging van het uitduel met AZ (0-4 zege, red.) weer tevoorschijn kan toveren, maakt het een kans. Maar mijn gevoel zegt nu toch nog Ajax.''