En weer lacht iedereen om verdriet van Ajax

Provocerend handje

Eén keer dit seizoen deed de Deen een provocerend handje achter zijn oor na een doelpunt buiten de Amsterdam Arena. Dat was na zijn wondergoal tegen FC Utrecht in de Galgenwaard, nadat hij eerder een strafschop miste.



Minutenlang had de aanhang van Utrecht hem even daarvoor met een liedje bedankt voor het missen van elf meter. Zou dat tegen een willekeurige andere club ook zijn gebeurd? Nee, is het antwoord. Ajax roept overál emoties op, werkt als een rode lap op een stier. Het zit in het karakter van de club. Heerlijk om te haten, maar ook om er van te houden. Want reizend door Nederland merk je óók de enorme populariteit, de vraag om een handtekening van Kasper Dolberg op een Heerenveen-shirt of Heracles-petje.



Maar het is vaak de aversie tegen de recordkampioen die beklijft. Dat zit hem in Sjaak Swart, die na een nederlaag klaagt over de scheidsrechter of over de inzet van De Graafschap tijdens een mislukte kampioenswedstrijd. Het zit hem in Richard Witschge, die een balletje gaat hooghouden tegen Feyenoord om de suprematie te benadrukken.



En je merkt het tijdens uitwedstrijden van Ajax vooral ook aan kleine dingen. Keeper André Onana, die na dat curieuze tegendoelpunt uit bij FC Groningen op weg naar de catacomben extra hard wordt uitgelachen. Of Amin Younes, die uit bij Excelsior door een schijtlollige supporter de verkeerde deur door wordt gestuurd. En minder onschuldig: de ordinaire scheldkanonnades als de bus arriveert bij Feyenoord, ADO Den Haag en FC Utrecht.



In Eindhoven merkte je afgelopen zondag: ze gaan er hier alles aan doen om juist Ajax van de titel te houden. Toen dat lukte, vierde het Philips Stadion de zege alsof zíj nog kampioen kunnen worden. Ja, zelfs bij PSV dat na tal van titels geen jaloezie meer zou moeten hebben, was er leedvermaak. Nick Viergever wond zich er over op. Hij had in zijn derde seizoen als Ajacied beter moeten weten.