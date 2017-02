Energie laat Kuip knetteren

Feyenoord-PSVDe tomeloze energie die Feyenoord zondag in de kraker stopte, was die van een ploeg die hoe dan ook de titel wil. De fictieve energierekening werd betaald door verliezer PSV. Vijf momenten waarop het knetterde in de Kuip.

1. El Ahmadi versus Guardado

Je bent Karim El Ahmadi en Bas Nijhuis is scheidsrechter. En je krijgt Andres Guarado tegenover je, de Mexicaan die in de kraker tegen Ajax de ziekenboeg vulde met hinkende Amsterdammers. Dan weet je: in dat allereerste duel zal Guardado weten hoe de vlag erbij hangt. En dus lag de Mexicaan op de grond, terwijl El Ahmadi alweer op weg was om positie in te nemen. Negentig minuten jagen en geen gele kaart. ,,Het was gewoon heerlijk dat Nijhuis heel veel toeliet qua tackles'', zegt El Ahmadi. ,,Als speler voelde je dat je dan net over het randje kon gaan.''

2. Karsdorp versus Bergwijn

Invaller Steven Bergwijn nam net een fractie te veel tijd om de bal bij een 1-1 stand achter Brad Jones te mikken. Maar hoeveel verdedigers hadden de hoop om alsnog met succes in te grijpen al opgegeven? Rick Karsdorp dus niet. Hij blokte de bal met gevaar voor eigen leven. Dáár spatte de energie vanaf. Een kuitblessure? Jammer dan, leek de verdediger te denken. Om op weg naar de uitgang nog even de fanatieke aanhang op te zwepen, als ware hij Peter van Vossen in zijn beste dagen.

3. Elia versus Arias

De Colombiaan Santiago Arias keek links, hij keek rechts. Waar was die bal nou gebleven? En waar was Eljero Elia eigenlijk? Die had de bal net door de benen van Arias gespeeld en was alweer op weg naar de achterlijn. Het publiek op de banken, zijn medespelers enthousiast. Het signaal? Wij doen wat wij willen met de regerend landskampioen, nog even en jullie doen niet meer mee om de titel. ,,Deze panna was effectief en zo moet het ook zijn'', zegt Elia. ,,Nee, ik wilde Arias niet vernederen. Maar het was een geslaagde actie.''

4. Toornstra versus Guardado

Ali Messaoud had het na PSV-NEC nog gezegd. ,,Andres Guardado laat veel ruimte in zijn rug'', zei de middenvelder van NEC. Het leverde de Nijmegenaren een treffer op. Giovanni van Bronckhorst had het daarom Jens Toornstra ook op het hart gedrukt: zoek voortdurend de ruimte achter de Mexicaan. En dat deed Toornstra. Niet eenmaal, maar keer op keer. En al vroeg leverde dat ook de openingstreffer op. Toornstra: ,,Een prachtige start.'' Een treffer die Feyenoord vleugels gaf, die het Legioen nog maar eens opzweepte en waarbij PSV zich realiseerde: daar gaat onze landstitel.





5. Kuyt versus Kuyt

Er is veel over gezegd en veel over geschreven. Tot irritatie van de hoofdpersoon zelf, die eerder tegen FC Groningen na afloop zijn onvrede liet blijken over het feit dat hij niet in de basiself was begonnen. Na afloop van de kraker tegen PSV was Kuyt echter als eerste uit de dug-out om te juichen. Om de ereronde met de basisploeg mee te lopen. Wie zich zo schaart achter het teambelang, die zorgt dat er geen onnodige energie wordt verspild. Feyenoord op weg naar de landstitel en aanvoerder Kuyt straks met de schaal op het bordes, dat moet zijn gedachte zijn geweest.