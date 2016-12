Engeland in de ban van Zlatan

Laatste wereldster

In breder verband ontstijgt Ibrahimovic het clubniveau. Met het vertrek van Luis Suárez van Liverpool naar Barcelona verdween volgens kenners de laatste wereldster uit de Premier League. Dat gat vult de voormalige speler van onder meer Ajax, AC Milan en PSG op 35-jarige leeftijd in zijn eentje op. Kritische en invloedrijke analytici als Alan Shearer en Gary Neville liggen aan de voeten van de 'world class'-voetballer.



Ibrahimovic dwong de adoratie van de nukkige ex-profs op eigen kracht af. De Premier League geldt voor hen als de lakmoesproef voor toptalent. Wie niet heeft gespeeld in Engeland, telt niet mee. Voor de spits leek een glansrol na een zwerftocht langs topclubs in Europa te laat te komen. Zlatan toonde zich, in de woorden van trainer José Mourinho, niet 'normaal'. Hij doorgrondde het specifieke karakter van de competitie razendsnel en schittert wekelijks.



De uitslagen van de testen tijdens zijn keuring leidden tot ontzag in de kleedkamer. Nooit eerder scoorde iemand hoger dan Ibrahimovic. Met hulp van zijn persoonlijke fysiotherapeut Dario Fort brak hij alle records. De Italiaan, bijna twee meter lang en angstaanjagend sterk, volgt hem als een schaduw. Hij verpersoonlijkt diens professionalisme en houdt medespelers bij de les. Mourinho kan zich geen beter boegbeeld wensen.



Gisteren trok hij de laatste twijfelaars over de streep. Ibrahimovic had tot tweede kerstdag nog geen doelpunt voorbereid, een statistiek die zou kunnen duiden op egoïsme. Met assists op Daley Blind (1-0) en Henrikh Mkhitaryan (3-0) bewees hij meer te zijn dan een afmaker. Tussendoor scoorde hij voor de twaalfde maal (2-0), zijn elfde goal in de laatste tien duels, een onwaarschijnlijk aantal.