Engeland wint in extremis eerste kwalificatieduel

Onder leiding van de nieuwe bondscoach Sam Allardyce is Engeland met een late zege begonnen aan de WK-kwalificatie. De Britse ploeg leek zondagavond in en tegen Slowakije niet verder dan 0-0 te komen. Diep in de extra tijd zorgde Adam Lallana alsnog voor een succesvol debuut van 'Big Sam': 0-1.



De ontgoochelde thuisploeg speelde vanaf de 57ste minuut met tien man na de tweede kaart voor Martin Skrtel.



Allardyce (61) trad na het mislukte EK in Frankrijk aan als opvolger van de opgestapte Roy Hodgson. Engeland werd bij dat toernooi in de achtste finales door IJsland uitgeschakeld (1-2). In de EK-groepsfase, die ook al stroef verliep, speelde de Britse ploeg met 0-0 gelijk tegen Slowakije.



Dat duel verleidde Allardyce tot de uitspraak dat de eerste groepswedstrijd in Trnava meteen de zwaarste was voor zijn team in deze poule. ,,Persoonlijk zou ik daarom al blij zijn met een gelijkspel, al begrijp ik dat iedereen in Engeland van ons een overwinning verlangt'', liet 'Big Sam' vooraf weten. Een zege leek er echter niet in te zitten voor de Britten, die met name Lallana in de slotfase grote kansen zagen missen. In de vijfde en laatste minuut van de blessuretijd was de spits van Liverpool alsnog trefzeker.



Mijlpaal

Aanvaller Wayne Rooney bereikte in Trnava ook nog een mooie mijlpaal. De dertigjarige aanvoerder speelde zijn 116e interland. Daarmee passeerde hij oud-middenvelder David Beckham (115) als Engelse veldspeler met de meeste interlands achter zijn naam. Ex-doelman Peter Shilton is nog altijd recordhouder met 125 interlands voor Engeland.



Litouwen gaf zondagavond in dezelfde poule een voorsprong van 2-0 weg tegen Slovenië: 2-2. ADO-doelman Ernestas Setkus moest diep in de extra tijd alsnog de gelijkmaker incasseren.