Engelse voetbalbond steunt Van Praag bij verkiezingen

,,Hij is iemand waar we al lang goed en nauw mee samenwerken," zegt David Gill, vice-voorzitter van de FA. ,,We respecteren de plannen van Aleksander Ceferin, maar hebben ervoor gekozen om Van Praag te zullen steunen."



Van Praag neemt het tijdens de verkiezing op tegen Aleksander Ceferin, de voorzitter van de Sloveense bond. De Spanjaard Angel Maria Villar trok zich gisteren terug. De preses van de Spaanse bond en langstzittende vicevoorzitter bij de UEFA kon op weinig steun rekenen vanuit Europa.



Goede reputatie



Gill is van mening dat Van Praag de juiste man is voor het voorzitterschap. ,,Hij heeft een voorbeeldige reputatie opgebouwd als voorzitter van Ajax en de KNVB. Hij zal de Europes voetbalbond met waardigheid en integriteit vertegenwoordigen. Hij heeft op verschillende vlakken, zowel nationaals als internationaal, al aangetoond dat hij de capaciteiten heeft om de UEFA vooruit te sturen. Hij kan alle aspecten van het Europese samenbrengen. Hij heeft een goede kennis van het clubvoetbal en kan er ook voor zorgen dat de banden met de andere voetbalbonden worden versterkt."



Van Praag kon wel weer een openlijke steunbetuiging gebruiken, nadat onder meer Duitsland, Frankrijk en Rusland vorige week hadden aangekondigd op Ceferin te gaan stemmen. Van Praag gaf vorige week aan dat hij van '27 of 28' landen een stem te verwachten op de verkiezing die volgende week woensdag in Athene is.



De tegenstander van Van Praag, Ceferin, kwam deze week in opspraak door een artikel in een Noors voetbalblad, waarin wordt gesuggereerd dat hij met hulp van FIFA-voorzitter Gianni Infantino stemmen heeft gewonnen. Infantino zou via een van zijn directeuren, de Noor Kjetil Siem, beloftes hebben gedaan aan de Scandinavische bonden over de organisatie van het EK in 2024 of 2028 als tegenprestatie voor de steun aan Ceferin. Van Praag reageerde geschokt op dat verhaal. ,,Als het waar is, dan zijn we terug bij de oude manier van werken in het voetbal. Dit is precies waarin ik verandering wil brengen'', schreef hij op Twitter.