Engelsen moeten zich bij WK voetbal voorbereiden op 'Feest van Geweld'

Zelfs zitten is al te zwaar voor Tiger Woods

13:32 Golfer Tiger Woods heeft zoveel last van zijn rug, dat zelfs een persconferentie geven te zwaar voor hem is. De veertienvoudig majorwinnaar zou eigenlijk aanschuiven voor een gesprekje met de pers in de aanloop naar het Genesis Open in Pacific Palisades, nabij Los Angeles. Woods meldde zich echter af en bleef in bed liggen.