'Er is altijd wel een weg naar het doel'

In het heden is het haast niet meer voor te stellen: discussie over de klasse van Lewandowski. Hij is het levende bewijs dat de klassieke nummer 9 nog altijd bestaansrecht heeft in het internationale topvoetbal. Zijn goal tegen SC Freiburg laatst, in blessuretijd, op een voorzet van Frank Ribéry: een weergaloze spitsengoal. De aanname op de borst, de controle in de kleine ruimte en het slimme, loepzuivere schot: 1-2.



,,Hij doet me het meest denken aan Zlatan Ibrahimovic'', aldus Beenhakker. ,,Niet zozeer omdat ik met Zlatan ook een verleden heb (Beenhakker was degene die de Zweed ooit op jonge leeftijd naar Ajax haalde, red.), maar vooral qua spel. Het zijn jongens die van elke mogelijkheid een kans kunnen maken. Door nét iets slimmer te zijn. Door tijd en ruimte nét iets beter in te schatten.''



Lewandowski knikt als hij de woorden van Beenhakker hoort. ,,Elke seconde is belangrijk voor een spits'', zegt de ster van Bayern. ,,Ik probeer daar altijd winst in te halen. Hoe anticipeer je op een voorzet? Hoe creëer je wat extra ruimte bij je aanname?''



Op een dag als deze is het maar moeilijk voor te stellen dat Robert ­Lewandowski de status heeft van een wereldster. Al vroeg in de middag moest de Pool opdraven voor een gelikte show van zijn kledingsponsor Nike, die in een speciale studio in München een nieuwe voetbalschoen presenteerde, compleet met fotosessies en allerlei mediaverplichtingen.



Lewandowski ondergaat het allemaal gelaten, droogjes haast. De spits mag dan een idool zijn voor de 'FIFA'-generatie, en voor zijn land Polen: zelfs in dit decor heeft de voetballer eerder de uitstraling van een anti-held. ,,Ik probeer zo normaal mogelijk te leven'', zegt hij daar zelf over. ,,Genoeg rust, goed eten, en binnenkort word ik vader.'' Grijnzend: ,,Heel saai, ­eigenlijk.''



Zijn sensationele wereldrecord zal vermoedelijk nooit meer verbeterd worden. Vijf goals maakte Lewandowski op 22 september 2015 tegen Wolfsburg, in negen minuten tijd. ,,Het was een soort roes'', haalt de spits die magische avond terug. ,,Alles leek vanzelf te gaan. Ik was ook helemaal niet bezig met de tijd, of met een record. De momenten volgden elkaar in een heel hoog tempo op. Voor ik het wist, was het gebeurd.''



Wat nog wel eens vergeten wordt: Lewandowski was invaller die dag. Hij was net begonnen aan zijn tweede seizoen in München, na een debuutjaar dat bovenal ­'redelijk' was geweest, zeker niet formidabel. Toenmalig Bayern München-coach Pep Guardiola was bovendien een trainer die geen uitgesproken fan is van wat we wel 'de klassieke nummer 9' noemen. De Spanjaard speelde maar wat vaak zonder een dergelijk type, in het bijzonder in zijn tijd bij Barcelona. Lewandowski, transfervrij overgekomen van Borussia Dortmund, was destijds niet onomstreden in Beieren.



,,Je kunt wel zeggen dat die vijf goals mijn leven hebben veranderd'', aldus Lewandowski. ,,Ik word er nog bijna dagelijks aan herinnerd, en bij Bayern heeft het me alleen maar geholpen om mezelf te kunnen zijn.'' De Pool kende een voortreffelijk seizoen 2015/2016, met opgeteld liefst 42 goals in de Bundesliga, Champions League en het Duitse bekertoernooi. Een totaal dat mede behaald werd door de buitenspelers van dat moment: Douglas Costa en Kingsley Coman, die veel speelden door blessures bij Arjen Robben en Franck Ribéry. Zowel de Fransman als de Nederlander trekken veelvuldig naar binnen, om vervolgens zelf te schieten. Lewandowski ergerde zich daar vaak zichtbaar aan.



,,Tussen mij en Arjen Robben liep het in het begin wat moeizaam'', aldus de spits. ,,Het was wennen, daar ben ik eerlijk in. De afstemming klopte nog niet helemaal, onze manieren van spelen verschilden. Maar moet je nu eens kijken.''