Er is nog maar één optie: Louis

Lieve Truus, Eerlijk gezegd hou ik niet van dit soort open brieven, dit is de eerste en meteen de laatste, maar vergeef me: ik zie geen andere uitweg meer. Waar zit je trouwens? Ben je op citytrip met Louis in New York, of liggen jullie lekker in de tuin in Vale de Lobo? Hoe dan ook: geniet ervan. Je hebt het verdiend. Mijn moeder heet ook Truus, en ik zie wel wat overeenkomsten. Zelfde generatie, zelfde soort kapsel, net zo lief en net zo hartelijk, maar ook: sterk en zelfbewust. Jullie Truzen laten niet snel over je heen lopen, zeg ik altijd maar. Een echte Truus is geen Joke.

Dat dwingt me om het voorzichtig te vragen, maar ik vraag het toch, in wat zo mooi 'het belang van het Nederlandse voetbal' heet. Laat ik het gewoon zeggen zoals het is: we hebben Louis heel hard nodig. Eén keertje nog. Een jaartje of twee, misschien drie, hooguit.



Ajax, historisch gezien de grootste club van het land, valt in totale chaos en ontreddering uiteen. En je had eventjes bij de KNVB moeten zijn in Zeist gistermiddag, bij de persconferentie van Danny Blind en Hans van Breukelen. Het leek wel Jiskefet. Iedereen wijst naar elkaar, iedereen zit gevangen in een kramp van frustraties, onmacht en onzekerheid. Ze weten het niet meer.



Om met Ajax te beginnen: Louis moet daar als de sodemieter de baas worden. Dat is niet eens per se een persoonlijke wens, het is domweg de enige overgebleven optie. Nederlands succesvolste club, voorheen de roerganger van ons voetbal, is het spoor totaal bijster.

Het goede nieuws is dat het niet slechter kan. De zogenoemde Fluwelen Revolutie heeft Ajax definitief in een ravijn van totale mislukking gestort. Er is geen visie, geen leiderschap, geen normale structuur, geen helder plan. Het kakelt en het fluistert en het wijst en het roept maar wat.



Die malle Sjaak Swart zal er vast niet blij mee zijn, en er zijn ongetwijfeld nog wat verdwaalde 'bloedgroepen' die walgen bij het idee, maar er is nog maar één optie over. Die optie heet Louis.