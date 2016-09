'Er moet nu wel wat gebeuren'

,,Er zal wel gepraat moeten worden'', zo spreekt Max Verstappen in Singapore klare taal, een uurtje na de race. De Nederlander doet, met een bijna leeggedronken flesje sportdrank in de handen, afwisselend voor- en achteruit leunend verhaal over een bewogen race. Waar over gesproken moet worden? De starts in het bijzonder, maar eigenlijk wel meer dan dat.



Voor de derde race op een rij komt Verstappen slecht weg. ,,Te veel wielspin door een probleem met de koppeling'', verklaart de

18-jarige Limburger, die vooraf al was geïnformeerd dat zijn start 'moeilijk' zou kunnen zijn. Red Bull had op zaterdag al gezien dat er iets mis was met de koppeling. ,,We mochten er echter niets aan veranderen. Omdat er geen structureel probleem mee is en je er gewoon mee kunt rijden.''



Goed starten is een ander verhaal, en dan verliest Verstappen nóg meer tijd als de crashende Nico Hülkenberg ineens voorlangs klapt. Terwijl zijn teammaat Daniel Ricciardo de race rijdt die Verstappen zo graag zou hebben (waarin de Australiër slechts een halve seconde achter winnaar Nico Rosberg finisht), zit de Nederlander onderweg naar een zesde plek eerst klem in de subtop achter Carlos Sainz en Daniil Kviat van zijn vorige team Toro Rosso. Het gevecht met laatstgenoemde is, tot Ricciardo's late aanval, het hoogtepunt van de race.