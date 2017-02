Eredivisie naar Belgisch model

Maar waarom zouden we iets veranderen? Het gaat toch prima zo? De stadions zitten vol, de titelrace was vorig seizoen nog hartstikke spannend.

Dat is maar hoe je ernaar kijkt. Het niveau van het Nederlandse clubvoetbal holt al jaren achteruit, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Dat ligt niet alleen aan de competitie-opzet natuurlijk, maar je kunt je wel afvragen of er in de eredivisie voldoende wedstrijden gespeeld worden onder maximale spanning en weerstand. Het aantal topwedstrijden is relatief beperkt, terwijl de klassieke top 3 zijn wedstrijden, zeker dit seizoen, steeds gemakkelijker wint. Sinds ze in 2009 in België kozen voor een competitie van zestien teams én een onorthodox play-offsysteem, stegen de Belgische clubs significant op de ranglijst van de UEFA. Ook daar was er in eerste instantie grote weerstand en scepsis, maar het heeft bij de Belgen geleid tot meer inkomsten, meer spektakel en betere internationale prestaties. In Nederland is die ontwikkeling juist omgekeerd evenredig.



Een competitie met zestien clubs en een kampioenspoule van pakweg zes heeft ogenschijnlijk goede papieren. Maar dat is toch alleen in het belang van de grote clubs?

Zit wat in. Al kan het voor pakweg FC Groningen of sc Heerenveen ook geweldig zijn om bij de eerste zes te eindigen, mét uitzicht op een landskampioenschap. In de onderste helft van de ranglijst voelen veel clubs zich echter bedreigd, en begrijpelijk, zeker als ­komend seizoen al een cruciaal overgangsjaar wordt met twee extra degradanten. Overigens: ook de promotie/degradatieregeling is wezenlijk onderdeel van de discussie, net als de opzet van de Jupiler League. Je ontkomt er niet aan dat ook die opzet op de schop gaat, net als de huidige tweede divisie. Je zou in theorie ook een 'degradatiepoule' van zes clubs kunnen formeren. De manier waarop die play-offs precies worden gespeeld (Puntentotalen halveren? Knock-outsysteem? Halve of hele competitie?), dat ligt nog open.