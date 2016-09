Eric Botteghin gaat zich vastbijten in sterren

Feyenoord was vorig seizoen na de winterstop dolende. Maar de laatste zestien (!) eredivisieduels leverden dertien overwinningen en drie gelijke spelen op. ,,Ik weet niet eens meer wanneer wij voor het laatst in de Eredivisie verloren, kun je nagaan,'' zegt Botteghin. ,,Als wij zo blijven spelen, gaat dit echt een heel mooi seizoen worden. Onze ploeg is vrijwel volledig intact gebleven. Dat is echt een groot voordeel. We weten echt van elkaar wat we gaan doen. En we raken niet snel meer in paniek als er iets fout gaat.''



De reeks werd begin dit kalenderjaar ingezet na de entree van adviseur Dick Advocaat in De Kuip. Botteghin knikt, maar haalt ook zijn schouders op. ,,Ik heb Advocaat echt nooit gesproken. Hij was bezig met onze trainer. Wat zeker zo is, is dat we sinds die periode veel compacter zijn gaan spelen. Als een verdediger van ons kort zit op zijn directe tegenstander, dan zit er vrijwel altijd een teamgenoot in zijn rug om daar de dekking te verzorgen. Ik herinner me de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle vorig seizoen waar ik probeerde door te dekken op Lars Veldwijk. De bal werd er overheen gegooid, er was geen enkele rugdekking en we incasseerden tegendoelpunten. Dat zal ons niet meer zo snel overkomen. Als Karim El Ahmadi nu doordekt, ga ik ook en onze backs vervullen met hun snelheid de rugdekking. Feyenoord heeft heel veel geleerd van die reeks nederlagen vorig seizoen. Dat zal deze ploeg gewoon nooit meer overkomen. Maar goed, dat is de competitie hè. Manchester United is van een andere orde.''