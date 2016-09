Eriksen schiet Denemarken naar magere zege

Hareide is de opvolger van Morten Olsen, die in november 2015 na vijftien jaar als bondscoach van Denemarken vertrok vanwege het mislopen van het EK deze zomer in Frankrijk. De 62-jarige Hareide fungeerde van 2003-2008 als bondscoach van zijn vaderland Noorwegen. De ervaren Noor moet de Deense ploeg naar het WK 2018 en liefst ook naar het EK 2020 leiden.



Denemarken versloeg woensdagavond in een oefeninterland Liechtenstein met 5-0. Nicolai Jørgensen, de nieuwe spits van Feyenoord, zorgde in dat duel voor 1-0 en 2-0. In de wedstrijd tegen Armenië had hij geen succes. In de 66e minuut moest Jørgensen naar de kant.



Polen verspeelde in dezelfde poule in en tegen Kazachstan een voorsprong van 0-2: 2-2. Namens Polen kwamen Bartosz Kapustka en Robert Lewandowski (strafschop) in de eerste helft tot scoren. Na de pauze bezorgde Sergei Chizjnitsjenko de thuisploeg met twee treffers toch nog een onverwacht punt. De Nederlandse arbiter Serdar Gözübüyük deelde in Astana liefst tien gele kaarten uit, waarvan zes voor de thuisploeg.