Euforische Middelkoop en Koolhof gaan nu vol voor eindzege

Breed glimlachend komt het duo binnen bij de persconferentie na de gewonnen partij tegen het Nederlands-Roemeense duo Jean-Julien Rojer en Horia Tecau. Zelfs het journaille wordt bedankt voor de aanwezigheid. Het is duidelijk even wennen om vol in de schijnwerpers te staan, maar de aandacht spreekt voor zich.



Ga maar na. De naam van de 27-jarige Koolhof komt niet eens voor op de wereldranglijst in het enkelspel, waar Middelkoop (33) op de 670ste plek staat. In het dubbelspel staan ze respectievelijk op de 61ste en 63ste plek. Hun aanwezigheid in Ahoy is te danken aan de wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek.



Sinds de zomer van 2016 is het tweetal met een even opmerkelijke als indrukwekkende opmars bezig. In januari wonnen ze verrassend het ATP-toernooi van Sydney, door onder meer de nummers 1 in het dubbelspel, Jamie Murray en Bruno Soares, te verslaan. En in Rotterdam zijn achtereenvolgens de broers Zverev, het duo Kubot en Melo en Rojer/Tecau slachtoffer geworden van de overwinningsdrang van Koolhof en Middelkoop.



,,Telkens leggen we de lat iets hoger, maar nu is die wel héél hoog”, lacht Koolhof. Toch betekent het niet dat de huidige vorm zomaar even wordt doorgetrokken naar de finale morgen. Middelkoop: ,,Zo werkt tennis niet. Elke dag begin je weer onderaan. Maar het is duidelijk dat we de goede vorm te pakken hebben.”