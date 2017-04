Europa kijkt mee met Ajax

Ajax moet er morgenavond in de Veltins Arena voor zorgen dat de demonstratie Peter-Bosz-voetbal-in-perfectie van de heenwedstrijd (2-0) historische waarde krijgt. Juist vanwege de wijze waarop het tegenvallende Schalke vorige week werd weggepoetst, zijn de verwachtingen, vooral ook over de grens, toegenomen. Met die druk reist de Ajax-selectie vandaag naar Gelsenkirchen. Ajax voelt dat Europa weer serieus meekijkt. Ineens ging het in internationale kranten en op buitenlandse televisiestations over de Amsterdammers. Niet over de vervallen grootmacht van weleer, maar - met prachtig gevoel voor overdrijving - over de manier waarop Ajax opnieuw een factor kan worden in het internationale voetbal. Neem het buitenlandse verslaggevers eens kwalijk. Natuurlijk werden zij, puur kijkend naar die ene wedstrijd tegen Schalke, dolenthousiast.

Maar zij zullen ook gezien hebben dat Ajax niet bovenaan in de eredivisie staat. Welke impulsieve gedachten moeten zij dan wel niet hebben bij koploper Feyenoord? Ajax-speler Davy Klaassen: ,,Het leek wel of wij Nederlanders het voetbal opnieuw hadden uitgevonden. Ik snap die eerste reacties ook wel. Wij speelden zoals Nederland naam heeft gemaakt in de wereld. Maar wij weten inmiddels wel dat het geen garanties geeft.''



In Duitsland zal het er vooral om gaan hoe Ajax omgaat met dat plots veranderde gevoel rond de club. De uitgangspositie is natuurlijk compleet anders dan een week terug. Ajax hoeft niets meer te bewijzen. Het moet alleen overleven en die plaats in de halve finale veiligstellen. Het betekent volgens Klaassen niet dat Ajax ook met andere gedachten moet voetballen. ,,We zullen Schalke wéér vol onder druk moeten zetten. Daar is iedereen binnen de selectie het wel over eens. Maar dat is het moeilijke aan onze manier van spelen. Zo'n prestatie is geen vanzelfsprekendheid. En dat heeft dan niets met instelling te maken, maar we hebben na vorige week de lat nu eenmaal hoog gelegd voor onszelf.'' Matthijs de Ligt beschikt ondanks zijn 17 jaar over een opvallend ontwikkeld relativeringsvermogen.



,,Na zo'n wedstrijd als tegen Schalke wordt er altijd lovend gesproken'', zegt hij. ,,In het buitenland staat Ajax natuurlijk nog steeds bekend als een kraamkamer van talent. Ik heb meegekregen dat er lovende verhalen over ons zijn geschreven in buitenlandse kranten. Daar mogen we heel trots op zijn, maar we zijn nog helemaal nergens. We hebben één goede wedstrijd gespeeld tegen Schalke. Pas na de return kunnen we eventueel met euforie terugkijken. Al gaat het dan al snel weer over de halve finale natuurlijk.''