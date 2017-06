Even bellen met Dick

Altijd lastig. De trainer is nog in Turkije voor zijn werk, maar zondag moet er weer gevoetbald worden. Sjoerd Mossou legt in zijn column uit dat het een kwestie is van goed communiceren. Dan komt het vanzelf goed.

,,Ha Dick, Fred hier. Nou, we hebben er toch genoeg voor zondag hoor."



,,Wat bedoel je?"



,,Nou dat we deze keer genoeg spelers hebben gelukkig. Ook voor op het bankie. Zijn er net nog een paar binnen komen waaien hier."



,,Mooi, maar ik zit voor mijn werk in Turkije nu. Weet je toch? Bel anders later nog even terug."



,,Wesley is in elk geval op tijd terug, zei-ie net. Die kan invallen. Heeft u de opstelling al klaar? Pak ik even een pennetje."



,,Sorry, wacht even, kamermeisje klopt op de deur. Blijf hangen.''

***

,,Wanneer bent u ook alweer terug uit Turkije, trainer? Zondag of maandag?"



,,Volgens mij maandag of dinsdag pas. Zondag lukte toch weer niet. Druk druk. Bel je wel als ik op het vliegveld ben ok? Joe! Moet gaan!"



,,Wacht heel even nog. Heeft u de wedstrijd van woensdag nou gezien? Tegen die schoppers?"



,,Jezus Fred, wat denk jij dan. Ik heb je de opstelling nota bene nog doorgebeld. 2-1 gewonnen. Eerste helft was aardig, tweede slecht."



,,Wesley is jarig volgende week hè, die wil dan per se meedoen, desnoods als invaller. Voor dat jubileum weet je wel. Kan wel toch? Is toch leuk voor 'm?"



,,Heeft-ie getraind donderdag?"



,,Nee. Had iets anders. Moest een vlucht halen. Maar hij heeft beloofd op tijd te zijn zondag. Echt. Wes komt altijd. Is een kanjer."



,,Ach, kan ons het verrekken. Laat maar even meespelen."



,,Mooi trainer. Doen we. Ik zeg Hans dat-ie nog een slagroomtaart haalt."

***

,,Fred, met mij. Vergat ik nog. Hoe doet die nieuwe keeper het trouwens? Die ene, hoe heet-ie. Die uit het vierde."



,,Sergio."



,,Ja, Sergio ja. Is dat wat?"



,,Goeie gozer, trainer. Gisteren nog een kaartje gelegd met alle keepers hier. Hans, Frans, scout Edward, de hele rataplan. Jasper, Sergio, Jeroen erbij. Echt lachen. Het lijkt hier wel een keeperskamp!"



,,Keepers onder elkaar. Jij liever dan ik."



,,Ach, Hans is een beetje lang van stof. Lult wat te veel en te moeilijk, maar we hebben het best wel leuk gehad."



,,Denk jij nou maar aan de waterzak en de trainingspakken voor zondag. En zorg dat ze zondag het veld een beetje sproeien. Ik ben weg nu. Taxi staat voor de deur."



,,Joe trainer, is goed! Tot maandag!"