Even geen gekte nu bij Feyenoord

Filosoferen

Lang, héél lang durfde vrijwel niemand in en rond de club openlijk te filosoferen over de landstitel. Doodsbenauwd dat het ergens toch nog spaak zou lopen. Tot de koploper vorige maand van Vitesse won en Ajax kansloos kopje onder ging in Eindhoven tegen PSV. Toen leken de sluizen opengezet en rekende heel Rotterdam op de felbegeerde landstitel.



,,Dat is nu weer weg'', zegt John de Wolf, voormalig boegbeeld van de club. ,,Als ik nu trainer was van Feyenoord, zou ik met die groep een paar dagen op trainingskamp gaan. Even weg uit de drukte. Maar dat zeg ik als buitenstaander, want ik werk niet dagelijks met die groep.''



Dat doet Giovanni van Bronckhorst wél. En die blijft in Rotterdam. De trainer huldigt doorgaans het standpunt dat je zo weinig mogelijk moet willen veranderen. Dus toen Feyenoord met 2-2 gelijkspeelde tegen PEC Zwolle en de club de hete adem van Ajax in de nek voelde, schudde Van Bronckhorst het hoofd bij de vraag van een hele stroming journalisten of er een mental coach nodig was. Want, zo beredeneerde Van Bronckhorst logischerwijs: dan opeens wel daarvoor kiezen, dat zou pas het ultieme voorbeeld van paniekvoetbal betekenen.



Toch moest er na de pijnlijke nederlaag zondag op het kurkdroge kunstgras van Excelsior (3-0) natuurlijk wel iets veranderen. Want blijkbaar is het de spelers allemaal iets te veel geworden, de gekte afgelopen week rond het elftal. De hunkering naar de eerste landstitel sinds 1999 had een verlammend effect op de spelers.



Dus stonden er gisteren medewerkers van een beveiligingsbedrijf op en rond het trainingscomplex. Maar dan, het lijkt bijna bij Feyenoord te horen, blijkt dat de schermen die het zicht op veld 2 moeten wegnemen wel heel erg doorzichtig zijn. Wie Feyenoord wil zien trainen, staat op een afstandje, maar krijgt alles mee.