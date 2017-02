Excelsior wapent zich tegen Feyenoordinvasie

De koploper van de eredivisie kan, als het zijn voorsprong van 5 punten op de nummer twee (nu Ajax) behoudt, op Woudestein zijn eerste landstitel sinds 1999 veroveren. Een gebeurtenis waar vele tienduizenden supporters van Feyenoord bij aanwezig willen zijn. Excelsior wil zijn trouwe bezoekers voorrang geven. Pas op maandag 27 februari kunnen de overige clubkaarthouders daarom tickets kopen. Er kunnen zo'n 4500 supporters in het stadion in Kralingen. Excelsior - Feyenoord staat op het programma op zondag 7 mei. Een week later speelt Feyenoord in De Kuip tegen Heracles Almelo de laatste wedstrijd van het seizoen.



Toch zullen er nog wel wat Feyenoord-fans in de thuisvakken aanwezig zijn. Excelsior verkocht in de winterstop zo’n 250 halve seizoenkaarten, waarvan een deel waarschijnlijk aan aanhangers van de stadsgenoot. Een supporter van de degradatiekandidaat kreeg bovendien al een bod van 250 euro om zijn stoeltje op 7 mei op te geven. Iets waar Excelsior ervaring mee heeft. Op 29 april 2007 kwamen er zo ook veel AZ-fans Woudestein binnen, toen die club kampioen kon worden. Hier slaagden de Alkmaarders toen overigens niet in.