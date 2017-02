Fanatieke aanhang Legia geen thema voor Bosz

Ajax wacht morgenavond tegen Legia Warschau een wedstrijd in het stadion van één van de meeste fanatieke supportersscharen van Europa. Maar trainer Peter Bosz besteedt daar in zijn voorbereiding op de wedstrijd geen extra aandacht aan. ,,Omdat ik denk dat mijn spelers genoeg ervaring hebben. Ik heb niet het idee dat mijn spelers anders gaan doen of andere keuzes maken vanwege het publiek. Dus daar hoef ik dan ook geen nadruk op te leggen. We hebben eerder in Griekenland tegen Panathinaikos en PAOK Saloniki in soortgelijke omstandigheden goed gepresteerd.’’