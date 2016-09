Fans Reading moeten wennen aan speelstijl Stam

,,Ik kan me in zekere zin voorstellen dat onze supporters soms wat nerveus worden", gaf Stam toe. ,,Zij willen dat we de bal meteen naar voren spelen, zonder risico's achterin te nemen. Ik denk echter dat ze zullen moeten accepteren dat we het nu op een andere manier willen doen. Soms zullen we ook de lange bal echter nog moeten hanteren, maar dat is niet de wijze waarop we willen spelen. Het gaat om het maken van de juiste keuzes op het goede moment. Daarop willen we de spelers zo goed mogelijk voorbereiden."



Stam speelt dinsdagavond met Reading thuis tegen Birmingham City. Reading staat na zes westrijden op plek 11, Birmingham City op een vierde plek. Met Joey van den Berg op het middenveld en Roy Beerens in de aanval is Reading ook op het veld Nederlands getint.