FC Raiola in Overijssel

PEC Zwolle-spelers in de huidige selectie, begeleid door Mino Raiola:

• Philippe Sandler (10 februari 1997, stapte in 2016 over van Ajax naar PEC Zwolle)

• Hachim Mastour (15 juni 1998, stapte in 2016 over van AC Milan naar PEC Zwolle)

• Gustavo Hebling (5 april 1996, stapte in 2015 over van PSG naar PEC Zwolle)

• Hervin Ongenda (24 juni 1995, stapte in 2017 over van PSG naar PEC Zwolle) - Geen directe link naar Raiola, officieel begeleid door Housseimi Niakaté)



Eerder:

• Tomas Necid (13 augustus 1989, stapte in 2015 over van CSKA Moskou naar PEC Zwolle)

• Samet Bulut (26 februari 1996, stapte in 2015 over van Ajax naar PEC Zwolle)

• Boban Lazic (29 januari 1994, stapte in 2015 over van Olympiakos naar PEC Zwolle)

• Thomas Lam (18 december 1993, stapte in 2014 over van AZ naar PEC Zwolle)

• Abdel El Hasnaoui (9 februari 1994, stapte in 2015 over van Ajax naar PEC Zwolle)

• Sheraldo Becker (9 februari 1995, stapte in 2015 over van Ajax naar PEC Zwolle)

• Ouasim Bouy (11 juni 1993, stapte in 2015 over van Juventus naar PEC Zwolle)

• Ben Rienstra (5 juni 1990, stapte in 2015 over van PEC Zwolle naar AZ)