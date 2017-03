FC Oss loopt tonnen mis na afgeketste transfer Kevin van Veen

De Chinese club bood eind januari via een tussenpersoon 4,6 miljoen euro op de ex-spits van FC Oss, maar Scunthorpe United wees dat bedrag van de hand. Sindsdien bleef het stil. Omdat de Chinese transferdeadline is verlopen, maakt Van Veen het seizoen af bij de huidige nummer twee van de League One, het derde niveau van Engeland.



Dat is een gemiste kans voor FC Oss, dat recht had op tien procent van de winst. FC Oss verkocht Van Veen in januari 2015 voor een bedrag van 375.000 euro aan The Iron. Bij een miljoenentransfer had de Osse eerstedivisionist meer dan 500.000 euro kunnen verdienen.