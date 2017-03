Federer wint in Indian Wells 36ste editie van Fedal

Zesenhalve week geleden stonden de twee titanen ook al verrassend tegenover elkaar, in de finale van de Australian Open. Het was een finale waar niemand rekening mee had gehouden, gezien de lange blessureperiode bij beide spelers, maar het werd er één om nooit te vergeten. En ook toen ging de Zwitser Federerer er met de winst vandoor.



Ditmaal troffen de twee elkaar al in de vierde ronde. En zo spannend als in Melbourne werd het geen moment. Federer controleerde de gehele wedstrijd en kwam geen moment in gevaar. Na ruim een uur spelen kreeg hij bij een stand van 6-2, 5-3 twee matchpunten, waarna hij de winst eenvoudig veiligstelde.



Ook Novak Djokovic moest het toernooi vroegtijdig verlaten. Hij verloor in zijn vierde ronde partij onverwacht met 6-4, 7-6 (3) van Nick Kyrgios. Daarmee kwam er een einde aan zijn zegereeks van 19 wedstrijden op rij.