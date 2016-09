Felicitaties van Graf voor landgenote Kerber

Tussen alle felicitaties die Angelique Kerber kreeg voor het bereiken van de finale bij de US Open én de eerste plaats op de wereldranglijst, zat een zeer speciale. De Duitse ontving een berichtje van landgenote Steffi Graf, voormalig nummer één van de wereld en winnares van 22 grandslamtitels. ,,Ze heeft me gefeliciteerd en veel succes gewenst voor de finale'', onthulde Kerber vrijdag. ,,Steffi was en is mijn voorbeeld. Ik mag mezelf niet vergelijken met haar, dat is onmogelijk. Ze is een legende, een echte kampioene.''